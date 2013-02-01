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货币新闻 | 2013年 2月 1日 星期五 19:15 BJT

欧洲金融: 27家银行下周将归还35亿欧元欧洲央行三年期贷款

路透法兰克福2月1日 - 欧洲银行业下周将再偿还35亿欧元欧洲央行的三年期贷款,使欧洲央行的资产负债表进一步缩减.多家银行本周已共计归还1,370亿欧元.

欧洲央行称,下周将有27家银行偿还贷款,而央行公布的金额低于路透调查市场预期的200亿欧元,但调查中的预估差距相当大,预估从零到1,500亿欧元都有.

欧洲央行资产负债表规模可能因此缩减至约2.8兆(万亿)欧元,为2012年2月以来最低.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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