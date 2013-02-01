欧洲金融: 27家银行下周将归还35亿欧元欧洲央行三年期贷款

《美国重要政经日程》-4月10日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透法兰克福2月1日 - 欧洲银行业下周将再偿还35亿欧元欧洲央行的三年期贷款,使欧洲央行的资产负债表进一步缩减.多家银行本周已共计归还1,370亿欧元.
欧洲央行称,下周将有27家银行偿还贷款,而央行公布的金额低于路透调查市场预期的200亿欧元,但调查中的预估差距相当大,预估从零到1,500亿欧元都有.
欧洲央行资产负债表规模可能因此缩减至约2.8兆(万亿)欧元,为2012年2月以来最低.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。