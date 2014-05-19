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市场报道 | 2014年 5月 19日 星期一 18:08 BJT

欧洲金融：单一银行业监管机制可能引发重组--欧洲央行执委科尔

路透5月19日 - 欧洲央行执委科尔周一表示，该地区新的银行业监管机制可能引发银行业重组。他还认为资本市场是提高融资效率的关键。

根据欧洲的新单一监管机制(SSM)，欧洲央行将在11月接管欧元区银行业的监管职责，这将给予该行大量权力，包括要求银行提高资本缓冲的权力。

“SSM的存在本身可能就会引发重组，由于预见到欧元区竞争加剧，银行会主动降低利润率，”科尔在巴黎的讲话中称。

“由于电子银行扩张产生的竞争压力，情况可能会复杂化，”他并称。

谈及欧洲融资构成时，科尔表示，尽管经济仍将主要从银行获得资金，“我认为资本市场发挥更大作用是提高融资效率的关键。”(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)
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