欧洲金融：欧洲可能因银行问题面临日本式“失去的十年”--欧洲央行报告

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透法兰克福8月8日 - 欧洲央行周四发布的一份研究报告称，决策者应迅速行动起来修复欧元区病入膏肓的银行系统，以避免出现日本式“失去的十年”，即经济增长和通胀陷入低迷的状况。
“可能会出现日本在‘失去的十年’中经历的那种情形，”该报告称。
“脆弱的银行会有意愿继续贷款给存在财务问题且低效的公司，以避免造成更多亏损。”
该报告称，退出过程可能对经济造成长期拖累。
“在这种不断走向平衡的过程中，政策干预应该避免延误必要的调整过程。”
报告称，一旦银行的资产负债得到清理，公司违约对经济的影响也应该会减小。
该项研究由欧洲央行发布，但不代表该行观点。该研究与欧洲央行(ECB)总裁德拉吉观点一致，他认为需要让欧元区银行系统更加富有韧性。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。