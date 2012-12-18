欧洲央行: ECB监管银行业将帮助重振信心及银行间信贷--总裁

美国财政：特朗普预算计划不会削减社会福利支出--财长努钦
路透华盛顿2月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。
路透布鲁塞尔12月17日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一说,欧洲央行监管欧元区银行业的新权力将有助于重振银行业信心及银行间信贷.
欧洲上周达成协议,赋予欧洲央行(ECB)监管欧元区银行的新权利,这是欧洲在加强一体化以帮助支撑欧元的新阶段中迈出的第一步.
"单一监管机制将有助于恢复欧元区银行业的信心,也可以帮助恢复银行间放贷及跨境资金流动,对实体经济产生明确影响,"德拉吉对欧洲议会的经济及货币事务委员会表示.
虽然在欧元区约六千家银行中,欧洲央行将仅能对其中约150家有自动监督权,但如果小型银行出现问题迹象,欧洲央行亦将有权力干预.
德国极力主张限制欧洲央行的权限,因其不希望该国的储蓄银行也被纳入监管范围.
德拉吉说,"银行越小,各国监管机构的职责越大.但是各国监管者均需服从这个中央机构制订的单一规则.欧洲央行将有权介入辖区内的任何一家银行.
一旦欧洲央行的监管就位.欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)原则上将可获准直接对银行进行资本重组.
德拉吉还说,欧元区经济中期前景仍然"充满挑战".
"我们认为内需疲弱态势将保持到明年,下半年才有可能非常缓慢地复苏."德拉吉说.(完)
(编译 李婷仪; 审校 张涛)
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