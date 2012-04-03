欧洲央行本周料按兵不动

* 4月利率会议因复活节而改在周三举行

* 欧洲央行在4月及之後料维持利率於1%

* 数据参差不齐加重对复苏的不安情绪

* 央行将敦促各国政府和银行业做好份内的事

路透法兰克福4月2日电---由於通胀居高不下,欧洲央行周三将不会出台新举措来刺激步履蹒跚的经济复苏,即便对欧洲第四大经济体--西班牙的疑虑重燃.

尽管欧洲央行(ECB)总裁德拉吉曾表示债务危机最糟的情况已过,然西班牙忧虑重新浮现,葡萄牙是否需要二次纾困的问题仍悬而未决.

不过,欧洲央行总体上认为自己已经尽到职责,接下来要由各国政府和银行业来解决债务危机和後续问题.

本次央行政策会议在复活节前的周三召开,而不是以往的周四.央行决策者面临物价升高及经济濒临衰退两方面压力的夹击.而这两个因素实际上可以互相抵销.

欧洲央行近几个月向金融系统挹注了逾1万亿(兆)欧元资金,金融业的状况有所改善,但情况仍不乐观.

尽管欧元区2月货币供应增速快於预期,但上月该地区经济却意外恶化,因受到法国和德国3月制造业活动大幅下滑的冲击,就连观点最为悲观的分析师亦始料未及.

"就经济数据而言,有一些令人失望,过去数周公布的数据表现疲弱,"德国商业银行的分析师Joerg Kraemer称.

这意味着,尽管通胀较预期更加顽固,但欧洲央行并不会很快收紧政策.欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期的增幅略微缩小至2.6%,但仍大於路透所访分析师的预估值.

由於债务危机的凶猛反扑,欧洲央行去年不得不中断已经展开的升息周期而两度降息,此後亦将小心行事,以免重犯过早放弃低利率政策的错误.

一项路透调查显示,分析师亦推後了欧洲央行下次利率变动的时间预估.目前他们预计,虽然利率已经触底(当前利率处於1.0%的纪录低点),但或许最早也要等到明年底才会上调.

**西班牙流感**

尽管欧洲央行挹注流动性後,欧债危机已经缓解,减缓步伐甚至超过欧洲央行所有人的预期.但德拉吉将谨慎小心勿流露出过多的乐观情绪.

在周三欧洲央行利率决定後举行的新闻发布会上,德拉吉将遭到盘问,在西班牙再融资成本上升後,他对於该国可能被迫申请援助的忧心程度.西班牙10年期公债收益率(殖利率)在2月稍早一度跌至4.65%,但周一回升至5.3%左右.

西班牙周五宣布大幅削减中央政府预算,以表明其在面临公众抱怨声浪日渐高涨之际,努力让欧洲夥伴国和债券市场相信其有能力遏制预算赤字.今年节约规模相当於西班牙国内生产总值(GDP)的2.5%左右.

为防止欧债危机重燃,欧元区财长上周五同意将金融救助能力提高至7,000亿欧元,此举得到20国集团(G20)夥伴和市场的初步认同.

德拉吉将对新扩大的欧洲援助基金表示满意,但将继续施压敦促成员国政府削减赤字.他还将表示,在应对欧债危机和推动商业银行资本重整方面,欧央行已尽到自己的责任.

但在欧央行挹注1万亿(兆)欧元流动性成功缓解欧债危机後,政界变得更加自满使其怠于推动改革,反对撙节措施声浪升温,导致危险不断滋长.

"欧洲央行在压低收益率方面越是成功,政府官员就越难推进改革,最终意味着主权债务危机可能重现,"Kraemer说,"该行可能成为其自身成功表现的受害者."

**政策分歧**

各界亦关注欧洲央行管理委员会内部在政策上的分歧.

德国央行总裁暨欧洲央行管委会成员魏德曼2月致信德拉吉,凸显了北部以稳定为导向和南部寻求短期成长之间的政策分歧.

魏德曼提出对欧洲央行向银行提供贷款的宽松政策的担忧,并呼吁该央行扭转近期的政策变动.

欧洲央行强硬派还希望就银行如何退出危机举措展开辩论,而那些青睐更多宽松政策的人则称,即使是谈论这一问题都为时过早.

德拉吉将试图平息事态,坚称公众眼中的这种争论有些夸张了.

"我知道在公众场合,他们试图平息矛盾,但从根本上看,他们的看法有很大差异."德国商业银行的Kraemer表示.(完)