欧洲央行若采用折衷购债方案 恐削弱量化宽松政策效果

2015年1月8日在欧央行前总部外派到的著名的欧元标识。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透伦敦1月8日 - 欧洲央行正仔细斟酌三个主要选项，以便向在困境中挣扎的欧元区经济注入资金，但其中两个选项都可能损害外界对那些负债最重成员国的信心，令央行的行动无功而返。

由于欧元区12月消费者物价同比下滑，对金融市场而言，问题已经不在于欧洲央行是否将采取行动提振经济增长并避免陷入通缩螺旋，而在于何时行动。

央行总裁德拉吉可能最早在1月22日的下次管理委员会政策会议上，宣布购买政府公债的计划，将新发行的大量钞票投入实体经济。

在市场看来，最有可能的情况是，欧洲央行将加入美国、日本和英国央行的行列，启动量化宽松(QE)计划，按照欧元区各成员国在央行的持股比例购买各国公债。

德国央行对欧洲央行承担主权信用风险的作法表示反对，促使欧洲央行首席经济学家普雷特在近期提出两个折衷方案。

第二个选项是，由欧元区成员国央行买入本国公债，因此风险仍局限于有问题的国家。第三个选项是，欧洲央行只购买评级为AAA的政府公债，寄望此举能促使投资者买进风险更高、收益率也更高但评级较低的欧元区政府公债。

但是，分析师认为第二个和第三个选项会适得其反。如果欧洲央行都不愿承担持有希腊、意大利、西班牙和葡萄牙债券的风险，民间投资者可能会问自己为什么要这么做。

投资者青睐的主要情景是，维持欧洲货币联盟团结一致的原则。如果欧洲央行不得不承担持有没能力偿债的成员国债券的损失，那么应该由19个欧元区成员国政府出资让欧洲央行进行资本重组。

如果出现债务减记，民间投资者也可能蒙受损失，但至少痛苦可以共担。相比而言，第二个和第三个选项不会令风险在欧元区范围蔓延，因此投资者将对低评等债券寻求溢价，进而推高那些最需要较低借款成本的欧元区成员国公债收益率。

“这似乎是一个背离整体货币联盟概念的一个举措，”Aberdeen Asset Management投资经理Luke Bartholomew说。该公司管理着逾4,000亿欧元资产。

“其次，这明确承认欧洲央行不愿在资产负债表上承担信用风险，而且这并不是他们希望发出的信号。”

**折衷**

政府借款成本为企业和消费者融资利率提供基准，而QE旨在通过压低利率来提振经济。但根据第二个和第三个选项，欧元区二线国家收益率甚至可能上涨。

“如果成员国央行不能就共担风险达成一致，他们就是在提醒市场有风险，那么在改善信心方面，就得不到跟第一个选项相同的效果，”全球最大的基金管理公司贝莱德的欧洲债券主管Michael Krautzberger说。

第三个选择可能最不受欢迎，一些投资者认为此举甚至可能会导致二线国家债券被抛售。

该计划可能一开始就规模受限。RBS计算显示，在欧元区市场上的7万亿欧元债券中，AAA评级的债券共有3.3万亿欧元。

在欧元区，只有德国仍然拥有三大评级机构给予的最高评级，不过奥地利、芬兰、卢森堡和荷兰至少被一个评级机构授予AAA评级。目前只有较小的评级机构DBRS给予法国最高评级，但这应足以让欧洲央行购买其债券。

最高评等的债券中约有一半收益率已经不到0.1%，甚至回报为负，因此这些收益率不太可能进一步大幅下跌，从而限制了欧洲央行印钞对市场的影响。

**德拉吉的承诺**

不过，RBS资深欧洲分析师Richard Barwell表示，倘若欧洲央行明确表示，不会长期限制购债的规模和范围，市场可能接受逊于主要前景预期的折衷方案。

但欧洲央行不愿接手二线国家债券，可能被视为违背了德拉吉在2012年欧元区危机严重时期所做的承诺，即竭尽全力拯救欧元。

“这要看你是否认为欧洲央行已穷途末路，”AllianceBernstein欧洲分析师Darren Williams说。“过去几年的经验表明...如果欧洲央行需要采取更多举措，它就会那么做。”(完)

(编译 徐文焰/杜明霞/李爽 审校 郑茵/戴素萍)

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