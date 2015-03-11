欧洲央行官员呼吁银行业整合 但银行高管并不认同

路透巴黎3月10日 - 欧洲央行(ECB)周二呼吁银行业整合，但资深银行家反驳这种说法，称严格的法规以及不喜并购的监管机构，使得目前进行并购几乎没有可能。

2007-2008年金融危机过后对银行业的监管加强，许多欧洲银行业者在随后的几年里致力于收缩资产负债表和提高资本水平，现在努力提高盈利能力。

“银行不逃避投资就能提高获利的一个方法是，通过真正提高效率，”欧洲央行执委会成员莫尔许在巴黎一场银行业会议上表示。

“从这个角度看，我预期欧洲有大量‘低垂的果实’等人采摘--业内的整合，”他说，并称考虑到市场规模，银行的数量太多了。

莫尔许指出，尽管多数银行去年11月被置于欧洲央行的监管之下，但许多银行仍与母国保持紧密的政治联系，影响整合的积极性。

他说，银行业者也不愿意第一个站出来投身于并购。欧元区银行业联盟的建立，可能引发银行业并购潮。

德国商业银行(CBKG.DE)风险长Stefan Schmittmann在同一项会议中表示，只要银行业者还面临愈来愈多监管限制，就不会考虑并购交易。

“我很怀疑，当一家银行准备与另一家银行整合，是否仍能遵守所有监管要求，”Schmittmann表示。

“在我看来，这基本上根本不可能...因此我认为不会有这样的整合，”他表示。

尽管部分监管机关担心，银行愈大，风险会过度集中，欧洲央行仍渴望见到欧洲跨国银行兴起，以协助缩减欧元区国家信贷成本的巨大差距。

法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)营运长Philippe Bordenave表示，从整合的角度来看，欧洲的银行已经落后给美国同业，主要是因为监管机关对大型银行有所顾忌。

“组成金融联盟将有利于整合，但现实中，目前监管机关并不喜欢大型银行。因此我认为这会是过程中的绊脚石，”Bordenave表示。

瑞士信贷银行英国地区总裁Garret Curran表示，许多银行仍在进行资产负债表的瘦身计划，对于并购兴趣缺缺。(完)

(编译 张涛/陈宗琦；审校 张若琪/蔡美珍)

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