欧元区金融：欧洲央行称压力测试不会要求银行按市价调整持有到期公债估值

路透法兰克福1月14日 - 欧洲央行在周二发表的一封信中称，在即将进行的压力测试中，央行将不会要求银行调整其持有至到期公债组合，以反应当前的市场价值。

对于那些在危机期间大量持有主权债，现担心不利的测试条件可能致使其陷入困境的银行而言，欧洲央行和欧洲银行业管理局在今年进行的资产负债表评估中将如何看待银行主权债敞口非常关键。

欧洲央行在总裁德拉吉签署的一封致欧洲议会经济和货币事务委员会主席鲍尔斯的信中指出，“持有到期和可转售主权债敞口将包括在压力测试中，但预计将不会根据市价来调整持有到期主权债组合的估值。”