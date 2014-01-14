欧元区金融：欧洲央行称压力测试不会要求银行按市价调整持有到期公债估值

欧元债市：欧元区公债收益率攀升，消息称ECB将在6月微调政策措辞
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透法兰克福1月14日 - 欧洲央行在周二发表的一封信中称，在即将进行的压力测试中，央行将不会要求银行调整其持有至到期公债组合，以反应当前的市场价值。
对于那些在危机期间大量持有主权债，现担心不利的测试条件可能致使其陷入困境的银行而言，欧洲央行和欧洲银行业管理局在今年进行的资产负债表评估中将如何看待银行主权债敞口非常关键。
欧洲央行在总裁德拉吉签署的一封致欧洲议会经济和货币事务委员会主席鲍尔斯的信中指出，“持有到期和可转售主权债敞口将包括在压力测试中，但预计将不会根据市价来调整持有到期主权债组合的估值。”
信中还表示，“将在1月底或2月初公布压力测试的进一步细节。”(完)
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