欧洲金融：ECB计划检查银行业内部风险模型--执委劳滕施莱格

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透法兰克福11月18日 - 一名高级官员周二表示，欧洲央行(ECB)计划检查银行业用于计算风险的内部模型，以确保这些系统的操作始终如一。
金融危机之后，监管部门把目光投向了这些内部计算机模型，担心部分银行可能试图忽视旗下资产面临的风险，所持资本可能低于应有水平。
欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在法兰克福召开的会议上称，欧洲央行打算对这些使用地区数据的模型进行比较，看看是否有不一致的地方。
劳滕施莱格指的是，银行业利用金融模型来评估其在市场上所承担风险的方法。
欧洲央行对这些模型的关注，只是为了对该行业实施新规所做工作的一部分。新规可能导致银行业调整业务方式。
“欧洲央行将利用自己作为监管者的身份，深入了解内部模型问题，并通过非常直接的方式，利用自己对部分全球最大银行的跨部门评估，来解决操作中存在的前后不一问题。”
“我们将在未来两到三年检视所有模型，”她称。(完) (编译 许娜；审校 杜明霞)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。