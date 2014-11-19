欧洲金融：ECB计划检查银行业内部风险模型--执委劳滕施莱格

路透法兰克福11月18日 - 一名高级官员周二表示，欧洲央行(ECB)计划检查银行业用于计算风险的内部模型，以确保这些系统的操作始终如一。

金融危机之后，监管部门把目光投向了这些内部计算机模型，担心部分银行可能试图忽视旗下资产面临的风险，所持资本可能低于应有水平。

欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在法兰克福召开的会议上称，欧洲央行打算对这些使用地区数据的模型进行比较，看看是否有不一致的地方。

劳滕施莱格指的是，银行业利用金融模型来评估其在市场上所承担风险的方法。

欧洲央行对这些模型的关注，只是为了对该行业实施新规所做工作的一部分。新规可能导致银行业调整业务方式。

“欧洲央行将利用自己作为监管者的身份，深入了解内部模型问题，并通过非常直接的方式，利用自己对部分全球最大银行的跨部门评估，来解决操作中存在的前后不一问题。”