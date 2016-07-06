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债券 | 2016年 7月 6日 星期三 23:52 BJT

标题新闻：欧洲央行银行监管委员会主席称将发布更多银行数据，通过增加透明度防范金融危机风险

欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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