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市场报道 | 2016年 11月 9日 星期三 22:18 BJT

标题新闻：欧洲央行银行监管委员会主席努伊称欧元区银行易受“负面冲击”，部分银行需解决管理问题

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 刘静；审校)

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