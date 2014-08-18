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债券 | 2014年 8月 18日 星期一 10:13 BJT

欧洲金融：欧洲央行在银行业普查中严格对待航运业贷款

这对于荷兰与希腊银行业者的影响尚不清楚，这些银行也有大量航运业投资组合，但估值方法不同。

目前德国业者采用折现现金流量法(DCF)计算航运业融资抵押品的价值。

计算出的价值目前高于航运市场价值，主要因该行业仍未走出危机，燃油价格上涨，且运力过剩。

另一方面，欧洲央行可能更希望使用一种贴近市场价值的方法来计算。

两名消息人士称，随着谈判继续进行，最新的可能是审慎减记12%。

一名银行业人士称，尚不清楚参与健康普查的银行还要进行多大规模的减记。

欧洲央行一发言人拒绝评论细节，不过表示：“我们根据‘普查’手册进行工作，将会提出适当的要求，以得出适度保守的结果，没有国别差异。”

德国金融监管局和德国央行拒绝回应。(完) (编译 白云/王丽鑫； 审校 张荻/徐文焰)
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