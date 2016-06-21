独家：欧洲央行开始检视银行对陷入困境的航运产业贷款--消息

路透法兰克福6月21日 - 五位知情人士向路透称，欧洲央行已经开始检视银行业对航运产业的贷款，该产业目前大多遭受深度低迷的困扰。

欧洲央行旗下银行业监管部门的检视已引发放款银行的担忧--尤其是德国的银行，他们担心自己可能被要求为航运业贷款拨备更多资本、以及增加损失拨备。

欧洲央行拒绝置评。

银行业者目前担心，航运市场2015年第三季以来再度陷入低迷后监管环境收紧，而且欧洲央行对逐步修正举措的耐心可能已消磨殆尽。

德意志银行旗下全球航运金融主管Klaus Stoltenberg日前在雅典举办的Tradewinds航运论坛上称，未来两年银行业者将不得不减记贷款，并根据市场估值调整资产组合。(完)