独家：欧洲央行开始检视银行对陷入困境的航运产业贷款--消息

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透法兰克福6月21日 - 五位知情人士向路透称，欧洲央行已经开始检视银行业对航运产业的贷款，该产业目前大多遭受深度低迷的困扰。
欧洲央行旗下银行业监管部门的检视已引发放款银行的担忧--尤其是德国的银行，他们担心自己可能被要求为航运业贷款拨备更多资本、以及增加损失拨备。
欧洲央行拒绝置评。
银行业者目前担心，航运市场2015年第三季以来再度陷入低迷后监管环境收紧，而且欧洲央行对逐步修正举措的耐心可能已消磨殆尽。
德意志银行旗下全球航运金融主管Klaus Stoltenberg日前在雅典举办的Tradewinds航运论坛上称，未来两年银行业者将不得不减记贷款，并根据市场估值调整资产组合。(完)
(编译 许娜；审校 张若琪)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。