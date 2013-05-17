修正-《欧洲金融焦点》欧洲央行可能利用监管职权，向体质较弱银行施压

(更正：因译文有误，内文倒数第三段改为“任何一家欧元区银行”，非“任何一家欧元区”)

路透布鲁塞尔5月17日 - 了解事态进展的人士称，欧洲央行可能利用明年起监管银行的职权，列出体质较差的银行，并且让这些银行更难获得央行的金融支持。

这种转趋强硬的作法，将使欧洲央行融资持续流向欧洲一些最重要的银行，但也迫使落后班的银行加强充实资本缓冲，刺激各国央行着手解决问题，甚至迫使一些银行关门大吉。

这样的思路反映出欧洲央行内部日益升高的一股忧虑，担心央行为仅有薄弱抵押品的银行提供支持之风险。

此前在塞浦路斯银行危机期间，欧洲央行史无前例地公开威胁切断对塞浦路斯银行业给予紧急融资。

“央行依抵押品提供流动性，但对于那些上瘾的银行该怎么办？”一位了解欧洲央行想法的人士指出。

“如果一家银行不断回来换取流动性，欧洲央行会让它变得更困难。你将必须付出更高价码。你将必须变提供流动性的规定。”

欧洲央行拒绝置评。去年欧洲央行向银行提供了三年期低息贷款，之后并承诺提供无限量支持。

明年欧洲央行负起银行监管职权时，可能面临一些限制，对体弱银行施压的可能作法，也是对这些限制的回应。在德国的反对之下，可能不会有另外负责关闭问题银行的机构，不过并不清楚欧洲央行是否会接受这种情况，并且仍接过监管重担。

**资本体质偏弱**

当前，欧洲央行依靠各国监管机构取得有关向央行借款的银行信息，但明年欧洲央行负责银行监管后，情况将会发生改变。

另一位熟悉新监管计划的消息人士称，一旦欧洲央行拥有监管权力，可能会利用央行掌握的讯息资料，辨别出资本体质偏弱的银行，要求这些银行增加资本缓冲，否则就无法参与央行融资操作。

这个作法有可能会实际导致一家银行关闭，从而令人质疑欧洲央行的监管者和货币政策守护者角色能否严格划清界线。

“监管者可以说，某一银行的质押品不符合规定标准，这家银行需要更多资本，”该消息人士表示，并补充称，一家银行如果在几个月时间内还没有补充资本，有可能失去向欧洲央行融资的资格。

这项做法不会削弱对银行业的整体支持，但这代表欧洲央行的作法转为更具针对性，把重点放在帮助那些体质够强的银行继续茁壮。

“作为监管机构将可让欧洲央行在殭屍银行与稳健银行间做出区别，同时可以确保央行放贷的对象是那些对经济放贷的银行，而不是殭屍银行，”智库欧洲政策研究中心的Daniel Gros表示。

许多欧洲央行人士担心银行业者潜藏的问题，这些银行在多年放贷失控状况下累积了巨额坏帐。

然而在援助银行业的必要性之下，担保品规定已经获得放宽，这意味着银行通常可以用次级的有价证券来借入资金，有的时候就连汽车贷款都能当做担保品。

若欧洲央行借出的近8,500亿欧元资金之中，只有一大块未能获得偿还，则欧洲央行恐将受到重创。

目前而言，任何一家欧元区银行只要有所需的担保品，就符合向欧洲央行借款的资格。但这个情况有可能改变，如果欧洲央行准备以收取更高费用方式，惩罚特定银行的话。

此举将会强化欧洲央行作为监管者的威信，而欧洲央行成为监管机构是欧洲成立银行业联盟、或者是建构管理、控制及援助区内银行业者制度的第一步。