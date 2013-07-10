欧洲金融：欧洲央行执委亚斯穆森敦促加快推进破产银行"自救"机制的出台

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透伦敦7月9日 - 欧洲央行执委亚斯穆森周二表示，欧洲应加快实施让投资者和大储户分担未来银行破产成本的计划，并为“自救”做出明确规定。
欧盟上个月达成一项自救方案，目标锁定银行股东、债权人以及大储户，旨在避免重蹈金融危机覆辙。在危机期间，欧元区救助银行的成本高达其经济产出的三分之一。
亚斯穆森表示，根据当前安排，自救机制可能要到2019年1月1日才生效。
“这太晚了，”他在路透伦敦办公室对大西洋理事会发讲话时说。“说明这个协调解决框架存在时间空档...有关当局还无法利用其中的一个关键的解决工具。”
他并称，这可能影响到及时有序地关闭银行。
“欧洲议会建议自救机制在2016年生效。时间虽有所提前，但我认为在2015年1月启动会更好。市场肯定也期待自救措施早些生效。”(完)
(编译 李春喜 审校 郑茵)
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12