欧洲金融：欧洲央行执委亚斯穆森敦促加快推进破产银行"自救"机制的出台

路透伦敦7月9日 - 欧洲央行执委亚斯穆森周二表示，欧洲应加快实施让投资者和大储户分担未来银行破产成本的计划，并为“自救”做出明确规定。

欧盟上个月达成一项自救方案，目标锁定银行股东、债权人以及大储户，旨在避免重蹈金融危机覆辙。在危机期间，欧元区救助银行的成本高达其经济产出的三分之一。

亚斯穆森表示，根据当前安排，自救机制可能要到2019年1月1日才生效。

“这太晚了，”他在路透伦敦办公室对大西洋理事会发讲话时说。“说明这个协调解决框架存在时间空档...有关当局还无法利用其中的一个关键的解决工具。”

他并称，这可能影响到及时有序地关闭银行。

“欧洲议会建议自救机制在2016年生效。时间虽有所提前，但我认为在2015年1月启动会更好。市场肯定也期待自救措施早些生效。”(完)