欧洲金融：ECB执委候选人对低利率政策发表强硬言论

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
当被问及对欧洲央行购买公司债来支持欧元区经济的看法时，劳滕施莱格表示担心央行这么做会给资产负债表带来风险：“必须承认，我非常质疑(这种做法)。”
她指出，从技术面和法律面来看，欧洲央行将隔夜存款利率降为负值的想法是可行的。但其补充道，“真到了那个时候，欧洲央行需要考虑相关后果，以及这是否真的是一个能为经济提供帮助和支持的做法。”
稍早，劳滕施莱格在回覆议员询问的信件中写道：“应该尽早撤回(欧洲央行的)部分举措，因为这些措施有副作用。”
委员会在听证会后投票通过了劳滕施莱格的提名。欧洲议会将于周四决定是否支持劳滕施莱格，而最终结果将由欧洲理事会决定。(完) (编译 石冠兰/许娜；审校 龚芳/王翔琼)
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。