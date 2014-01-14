欧洲金融：ECB执委候选人对低利率政策发表强硬言论

当被问及对欧洲央行购买公司债来支持欧元区经济的看法时，劳滕施莱格表示担心央行这么做会给资产负债表带来风险：“必须承认，我非常质疑(这种做法)。”

她指出，从技术面和法律面来看，欧洲央行将隔夜存款利率降为负值的想法是可行的。但其补充道，“真到了那个时候，欧洲央行需要考虑相关后果，以及这是否真的是一个能为经济提供帮助和支持的做法。”

稍早，劳滕施莱格在回覆议员询问的信件中写道：“应该尽早撤回(欧洲央行的)部分举措，因为这些措施有副作用。”