购买更长期限债券将提升量化宽松的效果--欧洲央行报告

路透法兰克福9月9日 - 欧洲央行周五公布一份研究报告称，购买更长期限的债券将提高欧洲央行大举印钞举措的效果。

由于通胀迟迟不见起色，且在德国等国家找到可供购买的合格债券变得愈发困难，欧洲央行正在考虑各种选择，以确保其每月800亿欧元的购债计划可以继续下去。该购债计划最早将在明年3月结束。

报告的作者称，通过购买期限更长的债券，央行将承担部分目前由持有这些债券的民间投资者所担负的风险，从而释出资源用于借贷。这份报告不一定反映了欧洲央行的观点。

欧洲央行目前购买的主权债期限从两年到30年不等，投资组合平均期限为8.28年。

报告估计，如果将欧洲央行持有债券的平均期限延长至11年，将最多使通胀率提高50个基点，GDP增幅提高1.4个百分点，若平均期限为八年，则提振效应分别为40个基点和1.1个百分点。

“购买更长存续期的资产将消除金融中介投资组合带来的更多利率风险，这将使得他们能够扩大放贷，”五位欧洲央行经济学家在报告中称。

他们还表示，对于未来购债，包括延长购债的条件，以及欧洲央行计划加息的时间，给予投资者明确指引将是可取的。

他们还淡化对于低利差侵蚀金融企业获利的担忧，指出银行业者已经从欧洲央行购债举措所带动的债券涨势中获益。

“报告结论表明，缓解资本金压力(capital relief)的好处远远抵消了这种影响，”他们说。“然而，金融稳定性风险需要谨慎持续地关注。”(完)