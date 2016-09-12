欧洲央行考虑改变量化宽松规模及收益率要求等限制规定--管委（更新版）

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路透里加9月9日 - 欧洲央行管委瑞姆塞维奇斯周五表示，央行正在考虑调整其印钞计划中的债券购买规模、成员国比例构成以及最低收益率要求。他并补充说，可能在12月作出决定。

央行总裁德拉吉周四表示，央行将评估各种政策选项，以确保购债计划能顺利落实。不过，这些选项可能是什么，他仍对投资者保留了悬念。

“有三个基本问题：出资比例(capital key)、证券购买规模，第三个问题与降低存款利率(收益率)底限有关，”瑞姆塞维奇斯在里加对记者表示。

“因此，所有这些问题目前都正在考虑，当然其它一些问题也很可能考虑到。”

欧洲央行目前每月的购债规模为800亿欧元(899.2亿美元)，希望藉此降低借贷成本，从而提振欧元区经济成长和通胀。

欧洲央行购买的大多数是公债，且应反映各国支付给欧洲央行的资本额情况，即出资比例。

但该央行不得购买收益率低于欧洲央行自身存款利率的任何债券，这令大量的德国短期公债都不在购买范围内。欧洲央行的存款利率目前为负0.4%。

上述以及其它自我设定的限制，令欧洲央行可能无债可买的风险上升，尤其是在该行延长购债计划的情况下。目前欧洲央行定于2017年3月结束购债计划。

瑞姆塞维奇斯补充说，央行很可能会在12月作出决定，届时其将公布新的经济增长和通胀率预测。

“但...我们不得不尽可能地保持耐心，并且让这些委员会一直工作到12月。我认为，届时我们会知道是否有必要修改构成成分，”他说。

瑞姆塞维奇斯早些时候曾指出，英国退欧公投没有动摇欧元区企业家的士气；而且得益于欧洲央行的政策，欧元区的融资状况变得越来越有利。(完)