欧洲央行买债计划或从备而不用变成待命状态

路透法兰克福/阿姆斯特丹3月15日 - 金融市场面临的最大问题之一，是欧洲央行的买债计划举棋不定。

欧洲央行誓言要阻止任何投机性卖出受困欧元区国家债券的行为，以免欧元区有崩解之虞，其称必要时央行本身会出手买进。但欧洲央行从来没出手过，让人对其何时或是否愿意出手大打问号。

然如今迹象益发显示，欧洲央行决策者开始相信它们的计划至少要准备好上路，而不是像核威慑力量一样地备而不用。

直接货币交易(OMT)计划允许欧洲央行在必要时干预市场，买进欧元区要求纾困并接受节支和改革条件的国家的债券。

该计划没有真正动用过，却已让市场稳定下来。

去年时欧洲央行据信已准备好一旦该计划上路，会有一到两个月期间积极干预市场。

但当时西班牙未申请该带有先决条件的纾困计划，欧洲央行因而改变其立场，要求政府扛下对抗危机的责任。

如今重要决策人士有关该计划的言论，暗示如果危机再度爆发，已准备出手干预，好让政府的借款成本维持在可持续的水准。

欧洲央行干预与否，要视该国是否遵守欧洲央行所要求的削减债务条件而定。意大利在2月24-25日的大选中，选民反对节支举措，这可能让意大利无法得到该计划的保护。

但该计划至少应该能阻止危机蔓延至别处。

**暖身?**

荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特周四显示其准备好动用该计划。克诺特是欧洲央行决策者中较为鹰派的成员之一。

”我不想要对任何具体情况多加揣测。但显然如果某些条件满足，那么欧洲央行应该要准备启动该计划，”他在记者会表示。

在他这番谈话之前，已有两位欧洲央行决策者－欧洲央行执委科尔及塞浦路斯央行总裁得梅特里亚德斯，向路透暗示对爱尔兰等小国家出手干预的可能性，而非像对大国西班牙预留准备的作法。

然他们的立场并非所有人都同意。

比利时央行总裁柯恩(Luc Coene)1月时表示，买债计划就”像核威慑力量”，理想的情况将是”从来不会用到”。

而唯一打从一开始就反对OMT计划的德国央行总裁魏德曼，则自始至终地表示反对。他认为欧洲央行买进主权债是高风险的作法，将造成货币政策和财政政策的界线不清。

魏德曼的看法得到德国强硬派的支持。前欧洲央行执委会成员史塔克讥讽，OMT代表在委托之外的交易(out of mandate transactions)。

**德国遭孤立**

但执委科尔、管委得梅特里亚德斯和管委克诺特的评论显示，德国对该计划的反对意见遭到孤立，欧洲央行准备好在必要时启动这个计划。

魏德曼在抵制这一计划构想方面，未能赢得克诺特或莫尔许等其他鹰派委员的支持。

来自欧元区二线国家的欧洲央行委员均不反对在必要时动用OMT计划，而莫尔许和利卡宁等魏德曼其他的潜在盟友，也均未表现出阻挠意思。

另一位来自德国的欧洲央行委员亚斯穆森则只是强调，启动计划需要一定条件，并指出求援并不会自动导致欧洲央行购买债券。

“如果处于(启动计划的)状况，而一国不再满足相关条件，那么我将反对继续购买债券，”亚斯穆森12月时说。

全面进入市场和参与欧洲援助计划，是欧洲央行为动用OMT购买一国债券设定的两个条件。

欧洲央行去年9月推出该计划，作为备用，为的是打消德拉吉当时所说的“投资者对于欧元解体的无根据担忧。”

“这是个非常有效的后盾，时刻待命。但需要一定条件，”德拉吉本月在记者会上说。

自从此计划推出以来，投资者的心态已从保存资本转为追逐利润，并重新回到西班牙这样的市场，扶助该国借贷成本从7%上方降至5%以下。

**二线国家公债需求稳健**

随着市场更趋平静，欧元区二线国家公债享受着稳健需求。周四西班牙标债时需求强劲，市场对该国债券的热情胜过意大利。

爱尔兰周三发行接受欧盟/国际货币基金会(IMF)援助以来的首笔指标10年期公债，标志着在成为欧元区首个重回全市场融资的受援国的道路上，取得里程碑进展。

“这朝着满足OMT条件迈出重要一步，”塞浦路斯的得梅特里亚德斯对路透说。“但就全面进入市场来讲，需要考察全部券种的情况。”

他亦驳斥了欧洲央行或只为大国保留该计划的说法，尤其是为西班牙和意大利。“只要一国满足了计划要求，规模大小并没有关系，”他说。

法国的科尔上月末也淡化了针对葡萄牙和爱尔兰这两个小国启用该计划的可能性，并强调说，OMT“并非核威慑”。

就爱尔兰而言，该国也许并不需要向欧洲央行求助。周三的发债为该国筹到了直至2014年底所需要的大部分资金。(完)

(编译 戴素萍/艾茂林; 审校 高琦)

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