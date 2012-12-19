欧洲金融: 若受金援国不满足条件,则反对ECB购买主权债--ECB执委

路透法兰克福12月19日 - 欧洲央行执委亚斯穆森表示,若新的直接货币交易(OMT)计划被激活,且所涉及国家没有遵守相关要求,则会希望欧洲央行(ECB)停止买入主权债.

西班牙最可能首先受益于OMT,不过该国政府必须从寻求欧洲救助基金,随后ECB才能行动.

这样的救助是有条件的,包括改革和财政目标.而且即便救助协议达成,欧洲央行原则上也没有义务买入该国公债.

亚斯穆森称,"若OMT处于激活状态,但该国不再满足条件,我会反对继续买入公债."

对于ECB的货币政策,亚斯穆森看淡央行再次下调存款利率的可能.当前该利率在零水准.

"我不愿意这样做,"其还称,"我们的(货币)政策非常宽松."(完)