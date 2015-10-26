（更正）焦点：欧洲央行新刺激举措前景料使新兴市场欧元债券受到提振

图为萨拉热窝一家银行的职员展示的欧元现钞。 REUTERS/Dado Ruvic

(更正：因译文有误，内文第三段改为“更多廉价资金入市的可能性，压低债券报酬，推升保守型投资人倾向买进的股票价格”；小标下方第二段改为“接下来的LTRO操作”；最后一段改为“市场看法实际上等于是欧元兑美元升值”)

路透伦敦10月23日 - 由于欧洲央行倾向对扩大刺激举措敞开大门，新兴市场投资者正押注这一年的结束将会和开始一样，欧元计价的债券将有强劲表现。

欧洲央行周四在马耳他开会，释出了最强烈的讯息，即其将会扩大当前1万亿欧元的政府购债计划。

更多廉价资金入市的可能性，压低了债券报酬，推升了保守型投资人倾向买进的股票价格，进而让新兴市场看来更有投资价值。

欧洲央行的刺激举措也是以欧元计价，因此其在欧元区以外的影响力，通常是对欧元计价的资产要大过于以美元计价的资产。

“从这些过往的表现模式来看，如今似乎情况吻合，欧元债券价差又有一番新气象的时期了，”巴克莱Andrea Kobe表示。他推荐罗马尼亚、克罗地亚、摩洛哥、印尼和南非的欧元计价债券。

路透数据显示，新兴市场政府及企业以欧元计价的债券规模现总计为2,800亿，今年迄今已融资将近450亿欧元。这些债券今年出现价差收紧速度快于美元债券的时间，只有两次。

第一次是在德拉吉及欧洲央行官员在1月确认欧央将推出量化宽松之后。第二次是在7月及8月新兴市场剧烈震荡的那段时间。

Kobe说，欧元计价债券的持有者通常较集中，因此当市场出现抛压时，这类债券价格通常比美元债券还不容易动。

新兴市场欧元计价债券具有的吸引力显而易见。青睐欧元资产的欧洲基金经理面临回报率低到让人沮丧。德国公债收益率几近于零，南欧国家收益率也挫低，西班牙和意大利债券收益率现在均低于美国债券。

所以，罗马尼亚10年期欧元计价债券提供的2.6%收益率，就显得相当亮眼了，尤其是如果核心欧元区收益率继续下跌的话。

**影响范围甚广**

欧洲央行以往的行动在欧元区以外也产生影响。当欧洲央行2011年底和2012年初以极低的利率进行长期再融资操作(LTRO)向市场挹注大量资金时，中东欧股市.MIME00000PUS大涨25%，超过了欧元区许多股市的升幅。

接下来的LTRO操作影响力较低，不过目前尚不清楚新的刺激措施是否有很大的影响。匈牙利和波兰发行的欧元计债券已吸引了核心欧元区投资者，比美元计价的债券有较高溢价。

法国兴业银行新兴市场国家主权信用策略主管Regis Chatelaine称，在欧洲央行这一轮量化宽松措施中，这些收益率将仅有有限波动空间。

“利差已相当窄，现实情况是，(欧洲央行)力量在市场中发挥作用已有相当长一段时间了。”

他称，另一个因素仍使欧元计债券具有吸引力。欧元目前已处于纪录低位，最终应走强。

“基于我们的分析，如果考虑到汇率风险，欧元计债券仍较便宜。看看远期市场，市场看法实际上等于是欧元兑美元升值。”(完)