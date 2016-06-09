焦点：欧洲央行开买公司债 最先从大企业买起

图中为欧元标识符和欧盟标识旗倒影。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透法兰克福/伦敦6月8日 - 欧洲央行周三买入了一些欧洲最知名公司的债券，该央行的大规模资产购买计划加入了企业债，旨在提振位于低点的通胀率，并激活欧元区经济增长。

投资者和交易员对汤森路透旗下的IFR表示，欧洲央行在二级市场买入的公司债包括来自意大利保险公司Generali(GASI.MI)的债券、西班牙电信(Telefonica)(TEF.MC)的10年期债券、法国公共事业公司Engie(ENGIE.PA)的五年期债券。

自2015年3月以来，欧洲央行累计买入1万亿欧元债券，其中多数为政府债券，现在该央行希望将购买范围扩大至非银行类企业债，在欧元区努力摆脱债务危机之际刺激企业展开投资，并推动经济增长。

欧洲央行每笔购债交易的规模大概介于300万至500万欧元之间，而债券价格变动很小，表明欧洲央行的额外需求已在市场得到反映。

的确，自从欧洲央行在3月公布购买计划之后，公司债收益率已大幅下降，说明几个月来企业已经受益，即便欧洲央行还没动手。

投资级非金融业欧元区公司债.IBBEU00EE收益率周二报1.155%，远低于3月时欧洲央行声明发布前的1.6%左右水平。公司债与公债价差也已急剧收窄。

“目前欧洲央行购买的常规公司债都来自那些耳熟能详的企业，但根据可以获得的信息来看，央行正在试图将投资分散到更多的行业，以免扭曲价格，”一位投资者表示。

然而，分散投资可能比较困难。投资级欧元计价公司债的市场规模介于5,000-6,000亿欧元，但却是以法国和荷兰的大公司为主。这些公司已经可以轻松获得信贷，因此它们可能不需要欧洲央行的低成本资金。

“我认为从长期而言，关键仍在于此举是否可刺激实体经济中的投资活动，”Algebris Investments基金经理兼宏观策略主管Alberto Gallo说。

“到目前为止，企业只是利用融资成本较低的机会进行再融资，但投资和就业增长还是停滞不前。从这一点来说，我认为我们也需要财政刺激政策的推动。”

该计划长期内是否有效，基本上将取决于欧洲央行提高新增借贷的能力，以及较低的借款成本能否传递至意大利和西班牙等实力较弱的经济体，这些国家的信贷成本仍相对较高。

IFR数据显示，自欧洲央行3月宣布将开始购买公司债以来，公司债发行量已激增至超过1,100亿欧元。欧洲央行将从7月18日开始发布已购买公司债名单。

**逐步推进**

“目前这个阶段，很可能连欧洲央行自己也不确定能买多少债券，”德意志银行分析师Michal Jezek说。“比如，有些买得多的月份可能会买90亿至100亿欧元，而其他月份，比如8月，只会买10亿到20亿欧元，其他大多数月份的购买规模则介于二者之间。”

Jezek预计，今年发债规模将创纪录，总量会有2,500亿欧元，净发行额将超过1,000亿欧元。净发行额中约有一半将来自欧元区企业，算是对欧洲央行购债举措的回应。

接近欧洲央行的消息人士早前表示，央行在6月开始购买公司债时，起初将只是少量买进，首先要争取吸引新发债人进行发债，而后将每月购买规模缓慢提高至50-100亿欧元。

如果上述规模的新债发行未能实现，购债量或许会受到限制。一些欧元区消息人士认为，每月购债规模可能持稳于20亿至30亿欧元之间。

欧洲央行曾表示每月将购买800亿欧元资产，直到至少2017年3月，不过通胀顽强偏低料将迫使央行延长购债计划。那将增加遭遇流动性短缺或其自订上限的风险。

虽然分析师预期欧洲央行将在债券发行时购买，惟其承诺将按比例购买已发行在外的债券，意味欧洲央行也将活跃于二级市场。

“(开始的)时机显示，欧洲央行相当了解充分利用夏季平静期之前的购买期。”摩根士丹利在一份报告中称。

“我们预期在购买公司债计划期间每月平均规模将在30-50亿欧元，包括在一级和二级(市场)。”(完)