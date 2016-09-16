欧洲央行首席经济学家称购债释出的资金有六成流向德国

路透法兰克福9月16日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周四表示，欧洲央行1.2万亿(兆)欧元购债资金有六成流向德国，资金从欧元区其他地方流向区内最强劲经济体的情势加剧。

德国银行业者手上握有过多的现金，而且还不断增加，而由于欧洲央行对存款实施负利率，德国银行业者的获利遭到挤压。在此同时，部分体质较为虚弱国家的银行业者仍仰赖央行提供流动性。

这样失衡状况恶化，有部分可归因于欧洲央行积极购债行动。

欧洲央行至今已经购入1.2万亿欧元(1.35万亿美元)的债券，目前购债目标为1.74万亿欧元，藉此刺激欧元区经济并抵御通缩。普雷特称，卖给欧洲央行的债券约有60%是来自于德国的交易对手，而西班牙只有5%。

他补充称，这是因为，欧洲央行购买的债券中有80%来自非欧元区卖方，其中很大一部分通过德国央行与欧元区支付体系Target 2有关。

“欧元体系从诸多交易对手手中购买证券，其中有不少交易对手并不在欧元区，主要通过德国央行进入Target 2，因此资产购买计划的直接后果就是欧洲央行的资金更多流向德国，”普雷特在布鲁塞尔一活动上表示。

普雷特称，这解释了Target 2体系失衡加剧的原因。自2014年末以来，德国所持欧元区其他国家的债务增加约2,000亿欧元，而西班牙负债增加约1,250亿欧元。

普雷特称，这与2010-12年主权债危机形成鲜明对比，当时Target体系失衡问题上升是因为资金撤离受困国家，流向德国避险。

“对目前这种情况的解读应该与以前截然不同：现在这主要是资产购买计划造成的直接结果，并不暗示金融市场压力重新袭来。”(完)