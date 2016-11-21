欧洲央行决定是否延长购债前 德拉吉和魏德曼对通胀看法分歧

路透法兰克福11月18日 - 欧洲央行总裁德拉吉周五表示，欧元区通胀反弹力道疲弱；但德国央行总裁暨欧洲央行管委魏德曼却称，物价压力最终将加剧，即便暂时实行非常规举措，也需要“格外小心”。

他们这种不同看法，反映出欧洲央行下个月开会准备就是否延长1.74万亿(兆)欧元资产购买计划作出决定之际，管委会对主要讨论议题看法存在分歧。

欧洲央行资产购买计划将于3月到期，该计划曾帮助抵御通缩。但随着现在通胀开始复苏，欧洲央行开始出现新的辩论，即如何以及何时撤回刺激措施。

“我们还未看到潜在价格持续走强，”德拉吉在一个会议上说。他并称最近通胀上升是由于统计效应所导致。

“尽管经济增长和就业复苏，但产出缺口持续存在仍导致通胀疲弱，”德拉吉表示，并指出欧元区经济复苏仍相当依赖宽松的货币政策。

德拉吉称，通胀反弹态势需要持久且能够自我维持，即便是在政策宽松度较低的情况下，这样才能撤回刺激措施。此番言论似乎是在支持延长刺激计划。

对欧洲央行许多刺激措施持反对意见的魏德曼则警告称，非常规的货币政策工具扭曲市场，甚至有可能需要更多干预来抑制这种扭曲。

“增加货币政策微调，会导致更多的微调出台，”魏德曼称。“应当格外小心地使用非常规工具，哪怕只是暂时性使用。”

“而且我们不要忘了，我们的物价稳定概念是一个中期概念。因此，每当通胀率偏离与物价稳定定义相吻合的水平时，货币政策没有必要自动地作出回应，”他说。

魏德曼补充说，以往推动通胀率的因素仍在，因此随着欧元区经济产出提高，通胀率会再次上升。

“日益收窄的产出缺口推动通胀率升高，”魏德曼说。(完)