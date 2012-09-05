调查：德拉吉下周会议将公布更多买债计划内容

知名基金经理人冈德拉克预计10年期美债收益率将跌破2.25%
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
* 德拉吉9月6日料将充实买债计划内容
* 极少分析师预期德拉吉将透露目标收益率
* 欧洲央行9月6日是否调降再融资利率,分析师看法分歧
路透伦敦8月29日电---路透调查显示,分析师预期欧洲央行总裁德拉吉下周将为8月宣布的买债方案补充更多具体内容,但极少分析师预期他会透露核心细节.
这项调查於本周进行,结果显示分析师强烈预期德拉吉届时将阐释央行购买公债计划,以拉低西班牙及意大利举债成本.对於央行此一行动的臆测,已带动全球金融市场上扬.
但62位受访分析师中,48人认为欧洲央行不太可能设置一个上限,也就是央行入市的特定水位.
许多受访者表示,欧洲央行可能会以一个公债收益率区间为目标,但不会公布这个区间.
央行消息人士上周向路透表示,欧洲央行考虑设定一个"隐性目标",但不会对外公布.
欧洲央行下周是否会将主要再融资利率由0.75%降至0.5%纪录新低,分析师看法分歧.
对於欧洲央行9月会议是否维持再融资利率不变,正反看法平分秋色--70人中有36人预期不变.
但多数分析师仍预期年底之前会有一次降息,若欧洲央行9月没有降息,则10月最有可能.
"高油价导致通货膨胀有再度升高的危险,这有可能会使欧洲央行不愿降息,但基於数据疲软,且货币市场利率目前远低於再融资利率,整体来看我们预期央行会降息,"AIB首席债券经济分析师Oliver Mangan称.
欧洲央行下周亦将公布最新央行内部经济成长及通货膨胀预估.
42位受访分析师中,36人认为欧洲央行将再度调降今明两年国内生产总值(GDP)展望,多数分析师称央行将维持通货膨胀预估不变.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王兴亚
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