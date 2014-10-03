欧洲央行维持利率于低点 宣布购买组合债券计划

* 欧洲央行维持指标利率于记录低点

* 总裁德拉吉提出购买资产支持债券的规画

* 德拉吉力挡对央行的抨击，将矛头指向各国

路透意大利那不勒斯10月2日 - 欧洲央行周四提出购买重新包装债券的计划，将在数周之内实施，藉此拯救欧元区疲弱不振经济，而央行总裁称必要时将扩大采取行动。

不过这是欧洲央行在全面买进资产、也就是推进所谓量化宽松之前的最后的几个招数之一。

该行才在数月之前公布多重计划以协助经济，其中包括对银行提供低成本贷款、调降利率、并宣示将购买重新组合债券，而总裁德拉吉则是称该行已经取得进展。

“我们已经做了不少事情，”德拉吉在意大利南部城市那不勒斯向记者表示；在那附近有抗议者手持布条称，“让我们免于受欧洲央行辖制！”

“回想一下过去三年，甚至四年或五年之前吧。我们确实做了很多来改善融资状况。现在，我们正静观其变，”他针对期待已久的借贷状况改善发表评论称。

欧洲央行管委会决定维持主要再融资利率在0.05%不变之后，德拉吉发表讲话还敦促欧元区国家遵守预算目标。就在几天前，法国宣布2015年预算案制定减赤计划，但拒绝财政紧缩。

他概述了欧洲央行购买重新包装债务的计划；重新包装债务指的是资产支持证券及担保债券，由地产等稳健资产提供担保。

购买担保债券的计划将在10月中期启动，购买其他资产支持证券的计划在年底前开始。德拉吉表示，欧洲央行有意购买的这类债务潜在规模高至1万亿欧元，不过央行的购买规模可能不会那么高。

欧洲央行将涵盖范围扩大至希腊和塞浦路斯信贷评级为垃圾级的债券，但条件是这些国家正式接受国际金融援助计划。

“我们尽可能将一切涵盖在内，但必须谨慎行事，”德拉吉表示，他并称将设定多项条件。

欧洲央行希望这项计划能刺激此类信贷市场，支撑对身为欧元区经济骨干的中小型企业进行放贷。这项计划将持续至少两年。

“随着我们所有的措施对经济产生作用，它们将促使通胀率回升至接近我们的目标水平，”德拉吉说。

他表示，意图藉由将欧洲央行的资产负债表扩大至2012年初水平，意即挹注数千亿欧元资金，为经济注入活水。

**疑虑渐增**

对于这能否透过购买资产支持证券(ABS)的方式达成，市场分析师及分析师均存在疑虑。

周一的路透调查显示，货币市场交易商平均预估欧洲央行将于一年内购买总额达2,000亿欧元的ABS与担保债券。

另一项向银行提供高达4,000亿欧元四年期廉价贷款的促进放贷计划，在上月推出之初吸引到的需求令人失望。

由于欧元区徘徊在通缩边缘，所以对欧洲央行将启动量化宽松的市场预期在最近几个月升温。

德拉吉表示，欧洲央行管委会一致认为，若有必要将采取进一步举措，普遍接受的模式就是量化宽松。但由于央行内部强烈反对，要最终采取这一行动也很困难。

欧元兑美元上扬，欧元区债券收益率上升，因德拉吉没有就很快推出购买主权债券计划给出暗示。

德拉吉在许多方面都面临阻力。

德国央行总裁魏德曼已经表示对购买ABS计划的质疑。德国央行前总裁韦伯也强烈反对，并已因不满欧洲央行之前的购债计划而辞职。

德国智库Ifo主席辛纳抨击欧洲央行的新计划，突显此事在德国国内的敏感性。

“欧洲央行最终将变成一家纾困机构，以及一家欧洲的坏账银行，”他说。

资产支持证券(ABS)是银行将抵押贷款和企业贷款以及汽车或信用卡贷款整合打包后出售给保险公司和养老基金的投资工具，现在又将出售给欧洲央行。

担保债券与之类似，不过标的资产受到圈护，如果银行倒闭，这些资产还在。这一特点让担保债券比ABS更加安全。

德拉吉呼吁各国政府支持购债计划，为一些风险较高的ABS品种提供担保，此举将给市场设置一道安全保障，并鼓励其他买家进入。

但德法两国表示反对。

让欧洲央行感到称心的是，欧元大幅下滑至两年低点，这应会推高进口物价，并通过出口提振经济成长。

(编译 张明钧/王兴亚/陈宗琦/李爽/郑茵 审校 龚芳/戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。