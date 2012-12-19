表格:欧元区10月经季节调整的经常帐为盈余39亿欧元

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
以下为详细数据,单位为10亿欧元.除非说明,数据均为未经季节调整.
欧元区贸易/经常帐收支 10月 9月 12个月累计
经常帐 7.2 5.0 (3.5) 79.4
贸易收支 8.2 6.5 (6.1) 76.8
劳务 6.7 8.7 (8.2) 84.8
净所得 2.2 1.2 (0.6) 31.6
净经常性转移 -9.8 -11.4 (-11.4) -113.8
资本帐 1.8 1.4 (1.4) 11.9
金融帐 -6.6 -6.6 (-7.1) -94.4
直接投资 -13.0 -15.9 (-8.9) -101.1
证券投资 47.5 13.9 (5.3) 92.6
直接及证券投资 34.5 -2.1 (-3.6) -8.5
金融衍生品 -0.6 -2.6 (-2.6) -30.9
其他投资 -38.0 -2.9 (-1.8) -35.7
储备资产 -2.4 1.0 (1.0) -19.2
经季节调整经常帐 3.9 2.4 (0.8) 84.3
注:括号内为前值.(完)
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(here) (编译 王洋; 审校 程琳)
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路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)