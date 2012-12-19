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货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 17:27 BJT

表格:欧元区10月经季节调整的经常帐为盈余39亿欧元

以下为详细数据,单位为10亿欧元.除非说明,数据均为未经季节调整.

欧元区贸易/经常帐收支 10月 9月 12个月累计

经常帐 7.2 5.0 (3.5) 79.4

贸易收支 8.2 6.5 (6.1) 76.8

劳务 6.7 8.7 (8.2) 84.8

净所得 2.2 1.2 (0.6) 31.6

净经常性转移 -9.8 -11.4 (-11.4) -113.8

资本帐 1.8 1.4 (1.4) 11.9

金融帐 -6.6 -6.6 (-7.1) -94.4

直接投资 -13.0 -15.9 (-8.9) -101.1

证券投资 47.5 13.9 (5.3) 92.6

直接及证券投资 34.5 -2.1 (-3.6) -8.5

金融衍生品 -0.6 -2.6 (-2.6) -30.9

其他投资 -38.0 -2.9 (-1.8) -35.7

储备资产 -2.4 1.0 (1.0) -19.2

经季节调整经常帐 3.9 2.4 (0.8) 84.3

注:括号内为前值.(完)

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(here) (编译 王洋; 审校 程琳)

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