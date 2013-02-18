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货币新闻 | 2013年 2月 18日 星期一 17:15 BJT

表格: 欧元区12月经季节调整的经常帐盈余为139亿欧元,11月为盈余159亿

路透法兰克福2月18日 - 欧洲央行(ECB)周一公布:

* 欧元区12月经季节调整的经常帐为盈余139亿欧元,11月为盈余159亿欧元

* 欧元区12月未经季节调整的经常帐为盈余270亿欧元,11月为盈余208亿欧元

* 欧元区12月直接投资/证券投资净流出207亿欧元,11月为净流入303亿欧元

以下为详细数据,单位为10亿欧元.除非说明,数据均为未经季节调整.

欧元区贸易/经常帐收支 12月 11月 12个月累计

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经常帐 27.0 20.8 (19.8) 110.8

贸易收支 13.0 16.7 (16.3) 104.2

劳务 9.4 5.7 (5.6) 89.6

净所得 5.8 4.5 (4.0) 28.2

净经常性转移 -1.2 -6.0 (-6.1) -111.2

资本帐 1.2 1.6 (1.6) 11.2

金融帐 -47.0 -22.7 (-26.1) -153.5

直接投资 -8.6 13.7 (14.1) -50.9

证券投资 -12.1 16.5 (12.1) 64.1

直接及证券投资 -20.7 30.3 (26.2) 13.2

金融衍生品 1.9 10.5 (10.2) 0.0

其他投资 -28.9 -62.4 (-61.5) -152.8

储备资产 0.7 -1.0 (-1.0) -13.9

经季节调整经常帐 13.9 15.9 (14.8) 116.1

注:括号内为前值.(完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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