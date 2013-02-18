表格: 欧元区12月经季节调整的经常帐盈余为139亿欧元,11月为盈余159亿

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透法兰克福2月18日 - 欧洲央行(ECB)周一公布:
* 欧元区12月经季节调整的经常帐为盈余139亿欧元,11月为盈余159亿欧元
* 欧元区12月未经季节调整的经常帐为盈余270亿欧元,11月为盈余208亿欧元
* 欧元区12月直接投资/证券投资净流出207亿欧元,11月为净流入303亿欧元
以下为详细数据,单位为10亿欧元.除非说明,数据均为未经季节调整.
欧元区贸易/经常帐收支 12月 11月 12个月累计
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经常帐 27.0 20.8 (19.8) 110.8
贸易收支 13.0 16.7 (16.3) 104.2
劳务 9.4 5.7 (5.6) 89.6
净所得 5.8 4.5 (4.0) 28.2
净经常性转移 -1.2 -6.0 (-6.1) -111.2
资本帐 1.2 1.6 (1.6) 11.2
金融帐 -47.0 -22.7 (-26.1) -153.5
直接投资 -8.6 13.7 (14.1) -50.9
证券投资 -12.1 16.5 (12.1) 64.1
直接及证券投资 -20.7 30.3 (26.2) 13.2
金融衍生品 1.9 10.5 (10.2) 0.0
其他投资 -28.9 -62.4 (-61.5) -152.8
储备资产 0.7 -1.0 (-1.0) -13.9
经季节调整经常帐 13.9 15.9 (14.8) 116.1
注:括号内为前值.(完)
(编译 田建华; 审校 艾茂林)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。