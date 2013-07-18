表格：欧元区5月经季节调整经常帐盈余196亿欧元，4月为盈余238亿欧元

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
以下为详细数据，单位为10亿欧元。除非说明，数据均为未经季节调整(括号中为初值)。
欧元区贸易/经常帐收支 5月 4月 12个月累计
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经常帐 9.5 16.6 (15.3) 183.7
贸易收支 17.1 16.3 (16.9) 146.3
劳务 8.0 7.5 (7.5) 93.6
净所得 -7.0 2.4 (2.1) 54.7
净经常性转移 -8.6 -9.5 (-11.2) -110.9
资本帐 2.3 1.3 (1.4) 15.6
金融帐 -17.0 -18.5 (-16.0) -219.3
直接投资 0.4 -6.9 (-6.4) -91.6
证券投资 29.8 1.5 (-2.8) 175.7
直接及证券投资 30.1 -5.3 (-9.3) 84.1
金融衍生品 -7.1 -3.4 (-3.3) 27.7
其他投资 -39.5 -9.7 (-3.4) -322.9
储备资产 -0.6 -0.1 (-0.1) -8.2
经季节调整经常帐 19.6 23.8 (19.5) 189.5
注:括号内为前值.
浏览完整报告，请登录欧洲央行网站(here)(完) (编译 梁睿雪; 审校 王洋)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。