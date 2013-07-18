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货币新闻 | 2013年 7月 18日 星期四 16:18 BJT

表格：欧元区5月经季节调整经常帐盈余196亿欧元，4月为盈余238亿欧元

以下为详细数据，单位为10亿欧元。除非说明，数据均为未经季节调整(括号中为初值)。

欧元区贸易/经常帐收支 5月 4月 12个月累计

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经常帐 9.5 16.6 (15.3) 183.7

贸易收支 17.1 16.3 (16.9) 146.3

劳务 8.0 7.5 (7.5) 93.6

净所得 -7.0 2.4 (2.1) 54.7

净经常性转移 -8.6 -9.5 (-11.2) -110.9

资本帐 2.3 1.3 (1.4) 15.6

金融帐 -17.0 -18.5 (-16.0) -219.3

直接投资 0.4 -6.9 (-6.4) -91.6

证券投资 29.8 1.5 (-2.8) 175.7

直接及证券投资 30.1 -5.3 (-9.3) 84.1

金融衍生品 -7.1 -3.4 (-3.3) 27.7

其他投资 -39.5 -9.7 (-3.4) -322.9

储备资产 -0.6 -0.1 (-0.1) -8.2

经季节调整经常帐 19.6 23.8 (19.5) 189.5

注:括号内为前值.

浏览完整报告，请登录欧洲央行网站(here)(完) (编译 梁睿雪; 审校 王洋)
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