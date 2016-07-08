英国退欧或对欧元区产生“明显”的负面效应--会议记录

三星电子调查发现电池是Note7手机起火的主要原因--消息
路透首尔1月16日 - 知情消息人士周一对路透表示，三星电子对盖乐世Note7手机起火事故的调查结果表明，电池是主要原因。
路透法兰克福7月7日 - 欧洲央行(ECB)在其6月2日会议的记录中称，英国退欧可能会给欧元区造成明显的负面效应，本已面临不利因素的成长前景将受到了进一步削弱。
央行的政策制定者总结道，低迷的外部环境，尤其是新兴市场，以及欧元区公司持续去杠杆化，使得经济增速受到影响，目前风险偏于下档。
“比如，英国退欧事件，这可能通过贸易和金融市场等多条渠道，对欧元区产生明显的负面溢出效应，尽管对此很难预料，”央行称。
央行表示，需要时间观察已公布、但尚未实施的宽松措施的全面影响，尤其是公司债购买和新一轮低利率贷款计划。
欧洲央行的谨慎语调与美联储相若，后者周三表示将维持利率不变，直至他们厘清英国公投决定退欧所产生的影响。
对欧洲央行而言，最为紧迫的问题或许是，英国公投后投资者纷纷买入最高评级的公债，因此欧洲央行1.74万亿欧元购债计划中可能有部分债券买入难度增大。
Tradeweb周四的数据显示，近三分之一的欧元区公债不再符合欧洲央行量化宽松的购买标准，因这些公债的收益率低于央行的存款利率。
欧洲央行表示6月会议上与会者评论称，未来买入足够债券一事变得富有挑战，可能会导致价格波动性加大。
欧洲央行还表示，虽然若不能购买到足够的公债，可能以其它资产替代，但投资者仍与具体的市场领域密切关联，所以购债的实际组成还是很重要的。
一些分析师预测，由于自行设定限制，央行将无法购买到足够的德国、爱尔兰和葡萄牙债券，而如果其希望将每月800亿欧元的购债措施执行到3月计划结束时，将不得不调整一些规定。(完)
(编译 王洋; 审校 郑茵)
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