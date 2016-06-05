欧洲央行将采取行动以对抗英国退欧引发的市场动荡--管委

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透意大利特伦托6月4日 - 欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)周六表示，英国退出欧盟将会引发金融市场大乱，并促使欧洲央行采取行动。
维勒鲁瓦德加洛在意大利一场经济会议上表示，他希望英国人本月投票选择留在欧盟。若退欧恐将引爆投资者一波资金转移潮，从而拉高低评级欧元区发行人债券的风险溢价。
他并表示，各国央行将必须出手阻止市场动荡，而欧元区将需要加快整合的脚步。(完)
(编译 戴素萍 审校 徐文焰)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。