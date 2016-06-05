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国际财经 | 2016年 6月 6日 星期一 07:24 BJT

欧洲央行将采取行动以对抗英国退欧引发的市场动荡--管委

路透意大利特伦托6月4日 - 欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)周六表示，英国退出欧盟将会引发金融市场大乱，并促使欧洲央行采取行动。

维勒鲁瓦德加洛在意大利一场经济会议上表示，他希望英国人本月投票选择留在欧盟。若退欧恐将引爆投资者一波资金转移潮，从而拉高低评级欧元区发行人债券的风险溢价。

他并表示，各国央行将必须出手阻止市场动荡，而欧元区将需要加快整合的脚步。(完)

(编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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