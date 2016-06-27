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国际财经 | 2016年 6月 27日 星期一 09:39 BJT

须尽快进行英退谈判 伦敦金融城或失欧盟护照--ECB管委

路透巴黎6月25日 - 欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)周六表示，为减少不确定性，必须尽快进行英国退出欧盟的谈判，伦敦金融城可能会失去对其至关重要的“欧盟护照”。

总部位于伦敦的银行依赖所谓的欧盟护照，可以不受限制地在欧盟资本市场运营。一些银行已表示，如果英国退出欧盟，他们可能会将业务迁到欧元区国家。

维勒鲁瓦德加洛向法国Inter电台表示，如果英国退出欧盟的单一商品和服务贸易市场，伦敦金融城将不能保留这一待遇。

“有一个先例，那就是挪威模式，即通过加入欧洲经济区，这将使英国能继续进入欧盟单一市场，但必须承诺执行所有欧盟规则，”他说。

“在退出欧盟的情况下却要适用所有欧盟规则，这有点自相矛盾，但如果英国希望继续进入欧盟单一市场，这是一个解决方案。”

维勒鲁瓦德加洛称，各央行正在有效应对英国上周四公投退欧的影响，他并称：“欧元是一种稳定的货币。”(完)

(编译 汪红英；审校 张荻)

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