须尽快进行英退谈判 伦敦金融城或失欧盟护照--ECB管委

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透巴黎6月25日 - 欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)周六表示，为减少不确定性，必须尽快进行英国退出欧盟的谈判，伦敦金融城可能会失去对其至关重要的“欧盟护照”。
总部位于伦敦的银行依赖所谓的欧盟护照，可以不受限制地在欧盟资本市场运营。一些银行已表示，如果英国退出欧盟，他们可能会将业务迁到欧元区国家。
维勒鲁瓦德加洛向法国Inter电台表示，如果英国退出欧盟的单一商品和服务贸易市场，伦敦金融城将不能保留这一待遇。
“有一个先例，那就是挪威模式，即通过加入欧洲经济区，这将使英国能继续进入欧盟单一市场，但必须承诺执行所有欧盟规则，”他说。
“在退出欧盟的情况下却要适用所有欧盟规则，这有点自相矛盾，但如果英国希望继续进入欧盟单一市场，这是一个解决方案。”
维勒鲁瓦德加洛称，各央行正在有效应对英国上周四公投退欧的影响，他并称：“欧元是一种稳定的货币。”(完)
(编译 汪红英；审校 张荻)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。