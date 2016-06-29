欧洲央行愿意等待观望英国脱欧的影响 因对市场反弹感到放心--消息

路透法兰克福6月29日 - 几位消息人士告诉路透，欧洲央行不急于放宽货币政策来应对英国退欧公投的影响，因市场反应比预想的要平静，让央行松了一口气。

正如欧洲央行总裁德拉吉周二对欧盟领导人表示的，英国脱欧公投打击了欧元区银行，并可能拖累欧元区的经济，同时还引发对欧盟未来的一些疑问。

但与熟悉欧洲央行思路的一些官员谈话发现，央行对市场本周的反弹而感到放心，乐于采取等待观望立场，因为缺乏有关英退实质影响的过硬证据。(完)