欧洲央行愿意等待观望英国脱欧的影响 因对市场反弹感到放心--消息

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透法兰克福6月29日 - 几位消息人士告诉路透，欧洲央行不急于放宽货币政策来应对英国退欧公投的影响，因市场反应比预想的要平静，让央行松了一口气。
正如欧洲央行总裁德拉吉周二对欧盟领导人表示的，英国脱欧公投打击了欧元区银行，并可能拖累欧元区的经济，同时还引发对欧盟未来的一些疑问。
但与熟悉欧洲央行思路的一些官员谈话发现，央行对市场本周的反弹而感到放心，乐于采取等待观望立场，因为缺乏有关英退实质影响的过硬证据。(完)
(编译 郑茵 审校 王洋)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。