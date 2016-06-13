欧洲央行做好准备动用所有工具应对英国脱欧--管委瑞姆塞维奇斯

路透里加6月10日 - 欧洲央行管委瑞姆塞维奇斯周五表示，如果英国公投决定退出欧盟并引发金融市场震荡，该央行准备动用所有工具加以应对，首先动用的是与英国央行间的货币互换安排。

随着英国的欧盟成员国地位风雨飘摇，投资者担心若英国在6月23日的公投中决定离开欧盟，汇市、银行业乃至整个金融系统可能遭受冲击。

瑞姆塞维奇斯称，欧洲央行将准备好在有需要时介入。

“欧洲央行已经准备好所有必要的工具，而且如果有此需要，将会动用它们，”他在记者会上称。

欧洲央行和英国央行之间数年来一直有货币互换安排，英国的银行业者和结算机构可以向英国央行借入欧元，欧洲的金融机构也可以借英镑。

设立这些紧急机制的初衷就是为了防备信贷紧张时，企业可能难以从民间银行借到外汇。瑞姆塞维奇斯称，如果英国公投给外汇市场带来冲击，就可能会用到这些安排。

“特别是如果(公投结果)为负面，出现一定必要性，并带来某种冲击，那么这些额度当然会用到，”他说。

英镑这几周的走势大起大落，对冲英镑进一步大幅波动的成本急升，因投资者担心若英国选择退欧，英镑会遭遇大幅抛售。(完)