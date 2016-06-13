欧洲央行做好准备动用所有工具应对英国脱欧--管委瑞姆塞维奇斯

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透里加6月10日 - 欧洲央行管委瑞姆塞维奇斯周五表示，如果英国公投决定退出欧盟并引发金融市场震荡，该央行准备动用所有工具加以应对，首先动用的是与英国央行间的货币互换安排。
随着英国的欧盟成员国地位风雨飘摇，投资者担心若英国在6月23日的公投中决定离开欧盟，汇市、银行业乃至整个金融系统可能遭受冲击。
瑞姆塞维奇斯称，欧洲央行将准备好在有需要时介入。
“欧洲央行已经准备好所有必要的工具，而且如果有此需要，将会动用它们，”他在记者会上称。
欧洲央行和英国央行之间数年来一直有货币互换安排，英国的银行业者和结算机构可以向英国央行借入欧元，欧洲的金融机构也可以借英镑。
设立这些紧急机制的初衷就是为了防备信贷紧张时，企业可能难以从民间银行借到外汇。瑞姆塞维奇斯称，如果英国公投给外汇市场带来冲击，就可能会用到这些安排。
“特别是如果(公投结果)为负面，出现一定必要性，并带来某种冲击，那么这些额度当然会用到，”他说。
英镑这几周的走势大起大落，对冲英镑进一步大幅波动的成本急升，因投资者担心若英国选择退欧，英镑会遭遇大幅抛售。(完)
(编译 徐文焰/郑茵 审校 王兴亚)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。