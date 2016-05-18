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国际财经 | 2016年 5月 18日 星期三 18:29 BJT

欧洲央行将对英国可能退欧的相关动荡作出回应--管委

路透巴黎5月18日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛周三称，欧洲央行当前的货币政策与经济状况很相符，但如果出现任何英国退欧的相关风险，央行将作出回应。

维勒鲁瓦称，若英国在下月公投中选择退出欧盟，英国央行将率先应对可能出现的任何市场动荡。维勒鲁瓦也是法国央行总裁。

“但如果要求欧洲央行采取措施控制动荡，确保金融机构稳定性，特别是在欧元区内，我们当然会这么做，”维勒鲁瓦在记者会上表示。(完)

(编译 艾茂林; 审校 李爽)

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