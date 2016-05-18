欧洲央行将对英国可能退欧的相关动荡作出回应--管委

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透巴黎5月18日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛周三称，欧洲央行当前的货币政策与经济状况很相符，但如果出现任何英国退欧的相关风险，央行将作出回应。
维勒鲁瓦称，若英国在下月公投中选择退出欧盟，英国央行将率先应对可能出现的任何市场动荡。维勒鲁瓦也是法国央行总裁。
“但如果要求欧洲央行采取措施控制动荡，确保金融机构稳定性，特别是在欧元区内，我们当然会这么做，”维勒鲁瓦在记者会上表示。(完)
(编译 艾茂林; 审校 李爽)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。