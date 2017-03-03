ECB执委称英国银行在英退欧后需在欧盟开展真实业务

路透伦敦3月2日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周四称，希望英国退出欧盟后仍在欧盟开展业务的英国银行应该尽早申请牌照，在欧盟开展真实的业务而非建立“空壳”。

劳滕施莱格警告英国银行不要规避规则，这是欧洲央行官员就此话题发出的最为强硬言论。

她并未指出新的银行业务应该要有多少员工，称这应该“具体情况具体分析”。

她预计在目前服务欧洲大陆客户的40家英国银行中，有很多要向欧洲央行申请牌照，她敦促这些银行尽早申请。

“我认为欧洲央行不会向空壳公司发放银行牌照，”劳滕施莱格在伦敦表示。

“我们的目标是让银行系统平安无事。因此我希望申请欧元区银行牌照的银行能符合我们的标准。在银行监管方面不会出现竞相放宽标准的做法，”她说。

至于是否将欧元衍生品结算业务留在英国这一争议问题，劳滕施莱格说，欧洲央行是否同意此事，将取决于英国退欧后的新法律框架能否为欧洲央行提供相同水平的参与度，并确保欧元区的金融稳定。(完)