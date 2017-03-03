ECB执委称英国银行在英退欧后需在欧盟开展真实业务

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透伦敦3月2日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周四称，希望英国退出欧盟后仍在欧盟开展业务的英国银行应该尽早申请牌照，在欧盟开展真实的业务而非建立“空壳”。
劳滕施莱格警告英国银行不要规避规则，这是欧洲央行官员就此话题发出的最为强硬言论。
她并未指出新的银行业务应该要有多少员工，称这应该“具体情况具体分析”。
她预计在目前服务欧洲大陆客户的40家英国银行中，有很多要向欧洲央行申请牌照，她敦促这些银行尽早申请。
“我认为欧洲央行不会向空壳公司发放银行牌照，”劳滕施莱格在伦敦表示。
“我们的目标是让银行系统平安无事。因此我希望申请欧元区银行牌照的银行能符合我们的标准。在银行监管方面不会出现竞相放宽标准的做法，”她说。
至于是否将欧元衍生品结算业务留在英国这一争议问题，劳滕施莱格说，欧洲央行是否同意此事，将取决于英国退欧后的新法律框架能否为欧洲央行提供相同水平的参与度，并确保欧元区的金融稳定。(完)
(编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”