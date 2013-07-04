欧洲及英国央行采取前瞻性指导 德拉吉称可能降息

* 欧洲央行及英国央行采行前瞻性指导

* 德拉吉称低利率将延续一段较长时间，可能进一步下滑

* 英国央行称市场利率定价上升并没有道理

* 欧洲央行维持再融资利率于0.5%，会中曾讨论降息

* 德拉吉并未向葡萄牙提供买债协助

路透法兰克福7月4日 - 欧洲央行周四打破惯例，宣称其将长时间维持利率于低档，且可能进一步降息，对美国联邦储备委员会(FED/美联储)退出印钞计划所造成的动荡做出回应。

在英国央行提出未来利率走向之后不到两小时，欧洲央行总裁德拉吉也随之跟进，扬弃了以往欧洲央行从不预先承诺政策方向的传统坚持。

德拉吉表示，发表“前瞻性指导”(forward guidance)的决定是受到市场波动所致；美联储上月提出开始放慢刺激政策的计划后，市场便持续震荡。

欧洲央行宣布维持指标利率于0.5%之后，德拉吉在一场记者会上表示，“管理委员会预期，欧洲央行指标利率将会有一段较长时间维持在当前或更低的水准，”他并称这是“非常重大的一步”。

他说，“50个基点不是下限。”

德拉吉并未明确说明欧洲央行指标利率维持在纪录低点会有多久。“不是六个月也不是12个月，而是较长的一个时期。”

他称欧洲央行管理委员会曾讨论降息，但决定不这么做，而该行也可能考虑调降银行于欧洲央行存款的利率，以试图扩大放贷；银行存放央行的资金目前已是零利率。

对政策提出前瞻性指导是否能够减轻美联储举措对其他国家的冲击，仍有待观察。

“总裁德拉吉的前瞻性指导将会保护欧元区较短期、也就是长至2-3年期的利率，不受美国利率上升影响，”全球最大债券基金公司太平洋投资管理公司(PIMCO)资深投资经理Andrew Bosomworth指出。

“但对于年限超过‘较长时间’的利率，则可能会随着美联储引发的全球利率波动而摆荡。”

德国公债期货应声触及日高。欧元亦跌至五周低点，日内跌0.7%。

加拿大央行前总裁卡尼稍早首次以英国央行总裁身份召开政策会议。他表示，市场对未来升息的预期“没有得到近来国内经济进展的支持”。

德拉吉表示，两家央行同时选择相近的道路只是巧合，并称：“我们(欧洲央行)讨论了好几种前瞻性指导的形式...管委会在这个方案上达成了一致意见。”

**备选方案有限**

这个举动也彰显出在欧元区再掀风波之时，欧洲央行面前可选政策方案的匮乏程度。

就在欧洲央行召开会议的时候恰逢葡萄牙出现政治危机。该国指标公债收益率(殖利率)周三升至8%上方，再次惊动了本就对美联储干预感到惴惴不安的金融市场。

德拉吉一年前承诺“不惜一切代价”挽救欧元，令市场平静下来；但葡萄牙与希腊的紧张局势恐将削弱市场的信心。

意大利执政联盟不稳，以及希腊急于说服国际借款人发放新一笔援助金，更加剧了动荡局面。

但是欧洲央行购债计划要求欧元区成员国首先向该地区救助基金寻求外部帮助，并定期在债市发债；目前还没有一个陷入困境的欧元区成员国有资格获得这一帮助，令欧洲央行爱莫能助。

德拉吉称，该央行有关购债干预措施的规定不变，这暗示葡萄牙将不会得到其帮助化解危机。

在为意大利经济评估作结时，国际货币基金组织(IMF)敦促欧洲央行采取更大行动帮助欧元区，可以直接购买资产以及向银行业者提供更多“期限较长的”低成本贷款。

德拉吉坚守该行认为欧元区经济将在今年下半年改善的预期，但表示实际情况可能不及这一预估。

“我们实际上预期欧洲央行将在9月降息，这与美联储可能在9月前后缩减(刺激)政策的可能性有关，”IHS Global Insight分析师Howard Archer表示，“我猜他们很可能不得不言出必行。”(完)

(编译/审校 张明钧/梁睿雪/徐文焰)

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