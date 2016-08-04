欧央行公报称英国退欧后全球经济前景面临更大不确定性

路透法兰克福8月4日 - 欧洲央行(ECB)周四在经济公报中称，英国公投退出欧盟后，全球经济前景不确定性增加，重申做好准备在必要时采取措施支撑通胀。

“在英国公投退出欧盟之后，金融市场波动的时间不长，”ECB在例行经济公报中表示。

“但全球前景不确定性已加大，即将发布的第二季数据料显示，全球活动和贸易迟滞。”

欧洲央行称，将等待更多数据，包括定于9月份发布的职员预估报告，再行决定新政策举措，呼应了总裁德拉吉7月政策声明中的说法。

“如有必要，央行管理委员会将会在职责范围内动用所有可用工具，来达成目标，”欧洲央行称。(完)