欧央行公报称英国退欧后全球经济前景面临更大不确定性

英国央行总裁卡尼称英国经济越发依赖强劲的消费者支出
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。
路透法兰克福8月4日 - 欧洲央行(ECB)周四在经济公报中称，英国公投退出欧盟后，全球经济前景不确定性增加，重申做好准备在必要时采取措施支撑通胀。
“在英国公投退出欧盟之后，金融市场波动的时间不长，”ECB在例行经济公报中表示。
“但全球前景不确定性已加大，即将发布的第二季数据料显示，全球活动和贸易迟滞。”
欧洲央行称，将等待更多数据，包括定于9月份发布的职员预估报告，再行决定新政策举措，呼应了总裁德拉吉7月政策声明中的说法。
“如有必要，央行管理委员会将会在职责范围内动用所有可用工具，来达成目标，”欧洲央行称。(完)
(编译 王洋/刘秀红；审校 艾茂林/张明钧)
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。
路透柏林1月16日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)就贸易保护主义政策的危险性向美国候任总统特朗普(Donald Trump)发出警告。
路透伦敦1月17日 - 一项调查周二显示，英国企业对其投资计划越来越谨慎，英国打算脱离欧盟将会如何影响到今年的经济令这些企业感到担忧。