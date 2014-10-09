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债券 | 2014年 10月 9日 星期四 16:47 BJT

欧洲央行月报：再度阐述了购买重新打包债务的计划，以支撑脆弱经济

* 欧元区天然气价格走势变化

“展望未来，近期石油价格下跌、天然气需求增长温和，以及现货市场越来越重要，说明天然气批发价格压力减轻。不过欧盟和俄罗斯就乌克兰问题的紧张局势仍可能带来上行风险。”

* 最近经济景气下滑背后的原因是什么？

“欧元区经济前景的风险仍偏下档。尤其是最近欧元区经济增长势头在减弱，同时地缘政治风险上升，都可能打击信心，特别是民间投资信心。此外，欧元区国家结构性改革进展不力，也是导致经济前景下行风险的一个主要因素。”

* 经济危机对欧元区劳动力市场的影响

* 对财政措施的评估(完) (编译 高琦/洪曦/王丽鑫; 审校 王洋/李春喜)
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