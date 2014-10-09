欧洲央行月报：再度阐述了购买重新打包债务的计划，以支撑脆弱经济

路透基点：盈德气体就违反贷款的财务契约与贷款方沟通--TRLPC
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
* 欧元区天然气价格走势变化
“展望未来，近期石油价格下跌、天然气需求增长温和，以及现货市场越来越重要，说明天然气批发价格压力减轻。不过欧盟和俄罗斯就乌克兰问题的紧张局势仍可能带来上行风险。”
* 最近经济景气下滑背后的原因是什么？
“欧元区经济前景的风险仍偏下档。尤其是最近欧元区经济增长势头在减弱，同时地缘政治风险上升，都可能打击信心，特别是民间投资信心。此外，欧元区国家结构性改革进展不力，也是导致经济前景下行风险的一个主要因素。”
* 经济危机对欧元区劳动力市场的影响
* 对财政措施的评估(完) (编译 高琦/洪曦/王丽鑫; 审校 王洋/李春喜)
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透上海4月19日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------- ----------------------------------------- *武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% 上限5.80% AA 1.6994 第3-7年末还20%本金 城建投资开发 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *营口经济技术 1
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 -- AA 4/27-5/2 财富证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/瀚华担保股份有限公司提供担保) 东海证券 ========================================================================================= *红河州开发投资 10 7 4/26簿记建档 --