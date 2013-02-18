德国经济: 第一季经济料增长,且今年稍后逐步升温--央行月报

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透法兰克福2月18日 - 德国央行周一表示,德国经济第一季应会呈现增长,并在今年稍后加速成长,但对金融市场的乐观情绪升温,不应掩盖欧元区其他地区进行改革的需要.
德国央行在2月月报中称,过去一个月"欧元大幅升值","尤其是欧元兑日圆."
至于德国经济前景,德国央行预期第一季经济将增长,并称"迹象显示经济会在今年剩余时间内逐渐升温,尽管不应预期外部环境会带动需求劲升."
谈及货币政策,德国央行称,欧洲央行管理委员会"持续预期通胀将在未来几个月降至低于2%,且在政策预估期间内会守稳在符合物价稳定的水准."
"然而,目前金融市场放松的情况,不应掩盖了有许多国家仍需要大幅度结构性调整的事实."(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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