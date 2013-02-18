德国经济: 第一季经济料增长,且今年稍后逐步升温--央行月报

路透法兰克福2月18日 - 德国央行周一表示,德国经济第一季应会呈现增长,并在今年稍后加速成长,但对金融市场的乐观情绪升温,不应掩盖欧元区其他地区进行改革的需要.

德国央行在2月月报中称,过去一个月"欧元大幅升值","尤其是欧元兑日圆."

至于德国经济前景,德国央行预期第一季经济将增长,并称"迹象显示经济会在今年剩余时间内逐渐升温,尽管不应预期外部环境会带动需求劲升."

谈及货币政策,德国央行称,欧洲央行管理委员会"持续预期通胀将在未来几个月降至低于2%,且在政策预估期间内会守稳在符合物价稳定的水准."