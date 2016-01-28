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亚洲 | 2016年 1月 29日 星期五 07:47 BJT

德国央行：总裁警告物价春季可能下跌，但暗示欧洲央行无需立即行动

德国一向排斥欧洲央行总裁德拉吉向经济挹注廉价资金的政策。

“货币政策应该忽略油价造成的这些短期波动，”魏德曼表示。这是暗示无需马上采取应对行动。

魏德曼的讲话显示，他不支持欧洲央行3月进一步放松货币政策。投资者预期欧洲央行会这样做。

但魏德曼的语气比12月时有所软化。

魏德曼还试图安抚对中国经济放缓的担忧。中国放缓造成市场近期挫跌。

他表示，“没有迹象显示中国经济急剧放缓，更象是经济动能逐步减弱。”(完) (翻译 张荻； 审校 张涛)

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