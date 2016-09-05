投资焦点：欧洲央行购买股票不太可能一帆风顺

路透伦敦9月5日 - 欧洲央行恐怕很快就不得不效法日本央行购买股票，作为扩大刺激计划的部分举措；但如何能在不扭曲市场的情况下给欧元区19个成员国提供平等帮助，欧洲央行还面临很大障碍。

欧洲央行1.7万亿(兆)欧元购债计划可能会面临没有合格债券可买的窘境，意味着如果该行决定进一步放松政策以提振增长和通胀，那么替代选项就要纳入考量。

分析师称，这可能包括大规模购买股票。这一政策日本央行已经采用了，该行六年前就已开始在其量化宽松计划下购买上市交易基金(ETF)。

ETF使投资者得以买入一系列资产，可以是一篮子股票，也可以是公债等等。通过购买ETF，投资者可在一家交易所、通过一次简单的交易很方便地买到一大篮子证券。ETF因其操作简单和收费较低很受投资者欢迎。

但对欧洲央行来说，在欧元区购买ETF绝不简单，无论是从实际操作还是从政治层面来说。

“如何找到一个有利于欧元区所有19个成员国的指数进行买入呢？显然欧洲央行不希望显得对(19国的)市场厚此薄彼，”德国商业银行经济学家Peter Dixon说。

日本央行在7月底将ETF的购买规模提高至每年6万亿(兆)日圆(580亿美元)。根据SPDR ETF数据，估计目前日本央行持有的ETF规模接近整个日本ETF市场的将近50%。

咨询公司ETFGI的数据显示，欧洲上市ETF的投资规模略超过5,000亿美元，日本和美国上市ETF的投资分别为将近2,000亿美元和逾2万亿美元。(tmsnrt.rs/2bZ1IkA)

尽管欧洲ETF市场要大于日本，但这样的设计就不得不让19个成员国利益均沾，从重量级国家德国到相对小很多的斯洛伐克，都不能例外。

像追踪欧洲Euro STOXX 50指数.STOXX50E或MSCI明晟EMU指数.dMIEM00000PUS这类泛欧股指的ETF，会根据市值对各国市场赋予不同的权重，若欧洲央行购买这样的ETF，难免会被认为只关照区内最大的经济体或行业。

但如果买入单一国家ETF，又会遇到流动性问题，因为ETF市场的发展还谈不上成熟。

**谨慎行事**

MSCI明晟欧洲经济暨货币联盟(EMU)股指下，以市值计前10大挂牌企业当中，有四家在法国上市，三家在德国挂牌，其他分别在比利时、西班牙及荷兰上市。

日本央行进场购买股票，突显了潜藏的问题。尽管日本央行并未披露购买的细节，但分析师称，这个作法使得一些高价的日经指数权重成分股获得不成比例的好处。

欧洲央行一向遵循一些区内有序分配的方式，谨慎地限制购买资产。

据其公债购买计划，欧洲央行按照每个国家给央行的出资比例购买债券，不过在购买公司债时，并没有完全遵照这个比例。

“就当前的债券购买计划而言，出资比重肯定是他们必须思考的一项问题，”道富环球投资管理(SSgA)旗下SPDR ETFs的ETF策略欧洲、中东及非洲区域主管Antoine Lesné指出。

“这将决定指数和/或策略的选择。那么就需要权衡现有产品可获得性。这还将扭曲对欧元区经济主要拉动国家的影响，而且相对比如欧元区二线国家的支持来说，这些国家并不那么需要这种支持。”

欧洲央行下周将召开会议。自该央行上次会议以来，英国央行等其他主要央行已经加大货币宽松力度。

在动用购买ETF选项之前，欧洲央行其实还有很多方案可选，调整当前购债计划也会缓解欧洲央行的压力，先不必去采取购股等更激进的举措。

部分原因在于该举措比较复杂，而且欧洲的股票投资不像美国那么普遍，该计划带来的好处不如其他选项多。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧5月在被问及欧洲央行是否会考虑购买股票时，他只是表示，3月刚放宽政策，所以不会很快推出更多举措。路透访问的ETF供应商至少有两个表示，他们没有与欧洲央行进行过任何讨论。

“股市存在更多问题，会使任一央行的购股都成为难以下咽的苦果，”Vanguard英国ETF资本市场主管Thomas Bartolacci表示。Vanguard是仅次于贝莱德(Blackrock)的全球第二大ETF提供商。(完)