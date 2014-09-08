（更正）调查：欧洲央行资产购买计划将足以推升通胀率(9月5日)

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
(更正：因译文有误，内文倒数第二段，央行准备的“4,000欧元”应为“4,000亿欧元”)
路透伦敦9月4日 - 一项路透调查显示，欧洲央行(ECB)很可能不会购买主权债，因为该行周四宣布的资产购买计划料将花费的4,000亿欧元，将足以推高通胀。
欧洲央行总裁德拉吉周四在新闻发布会上表示，该行将购买资产支持证券(ABS)和担保债券，这是该行向低迷的欧元区经济注入资金的最新计划。在稍早的政策会议上，该行将利率下调至历史新低水平。
新闻发布会后路透对40位分析师展开的调查显示，欧洲央行将在一、两年的时间内购买大约4,000亿欧元资产。
据消息人士周四稍早时透露，欧洲央行周四会议上讨论了推出规模达5,000亿欧元的资产支持证券(ABS)和担保债券购买计划。消息人士对路透表示，该计划期限将为三年。
周四调查中有接近四分之三的受访者认为，最新政策举措应能将通胀率有效推高至目标水平。
调查显示，分析师对欧洲央行最终购买主权债券机率的预期中值为40%。
欧洲央行的降息举措令本月稍后启动的定向长期再融资操作(TLTRO)更具吸引力，因为银行可以较低利率获得贷款。但周四的调查预计，央行准备的4,000亿欧元中将只有2,750亿被申购。
这远远低于7月28日调查中，货币市场交易商预期的3,630亿欧元，也不及7月30日调查中预期的3,000亿欧元。(完)
(编译 王颖；审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”