（更正）调查：欧洲央行资产购买计划将足以推升通胀率(9月5日)

(更正：因译文有误，内文倒数第二段，央行准备的“4,000欧元”应为“4,000亿欧元”)

路透伦敦9月4日 - 一项路透调查显示，欧洲央行(ECB)很可能不会购买主权债，因为该行周四宣布的资产购买计划料将花费的4,000亿欧元，将足以推高通胀。

欧洲央行总裁德拉吉周四在新闻发布会上表示，该行将购买资产支持证券(ABS)和担保债券，这是该行向低迷的欧元区经济注入资金的最新计划。在稍早的政策会议上，该行将利率下调至历史新低水平。

新闻发布会后路透对40位分析师展开的调查显示，欧洲央行将在一、两年的时间内购买大约4,000亿欧元资产。

据消息人士周四稍早时透露，欧洲央行周四会议上讨论了推出规模达5,000亿欧元的资产支持证券(ABS)和担保债券购买计划。消息人士对路透表示，该计划期限将为三年。

周四调查中有接近四分之三的受访者认为，最新政策举措应能将通胀率有效推高至目标水平。

调查显示，分析师对欧洲央行最终购买主权债券机率的预期中值为40%。

欧洲央行的降息举措令本月稍后启动的定向长期再融资操作(TLTRO)更具吸引力，因为银行可以较低利率获得贷款。但周四的调查预计，央行准备的4,000亿欧元中将只有2,750亿被申购。

这远远低于7月28日调查中，货币市场交易商预期的3,630亿欧元，也不及7月30日调查中预期的3,000亿欧元。(完)

(编译 王颖；审校 徐文焰)

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