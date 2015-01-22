（更正）综述：欧洲央行量化宽松加紧酝酿 加拿大央行意外出手

图为欧洲央行2014年新发现的10欧元面值的欧元现钞。 REUTERS/Ralph Orlowski

(更正：正文第六段译文有误，“在各国普遍赤字上升的情况下”应为“在各国经济成长普遍不足的情况下”)

路透渥太华/法兰克福1月21日 - 加拿大央行周三也成为一家“难以预料的”央行，意外降息25个基点。当下欧洲央行(ECB)在准备一项6,000亿欧元(6,950亿美元)购债计划，以便让欧洲经济走出低潮。

加拿大央行此举是为了应对油价的大幅下跌。该国经济对大宗商品的依赖十分严重，预计今年上半年可能仅仅成长1.5%，比央行之前预估的2.4%增幅低出不少。

在此之前，丹麦央行本周刚刚降息，瑞士央行1月15日也令人震惊地放弃了瑞郎兑欧元的汇率上限并进一步降息。他们可能是因为预期到欧洲央行的购债计划定将削弱欧元，提早采取防范行动。

英国央行似乎也要面对通缩风险的上升，周三公布的会议记录显示两位决策者放弃了长期以来秉持的升息主张。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)看来今年将会升息，不过最早恐怕也要等到今年6月才会行动。该央行下周二和周三将召开政策会议。

美国之外的全球经济明显表现疲弱，日本与欧洲成长难以提速。油价跌破每桶50美元，加深通缩疑虑，也让人更加担忧，在各国经济成长普遍不足的情况下，世界经济举步维艰。

“我们认为鉴于近期情况的发展，量化宽松(QE)显然即将到来，加上我们知道(欧洲央行总裁)德拉吉对于市场十分了解，他不太可能会令人失望--既不会拖延量化宽松的推出，宣布的计划规模也不会太小，”意大利裕信银行(UniCredit)驻伦敦的全球外汇策略主管Vasileios Gkionakis在一份报告中表示。

由于全球经济前景黯淡，从中国到土耳其等许多国家央行近期纷纷加入降息行列。因此，世界央行“三巨头”--美联储、日本央行与欧洲央行也感到压力倍增，其政策决定更为棘手，也更具风险。

美联储是唯一可能考虑近期升息的主要央行，特别是外界对英国央行与欧洲央行将反其道而行的臆测逐渐升温。

“欧洲央行本周的重大任务，要恢复金融市场的信心与信任，”Heartwood Investment Management投资经理Jaisal Pastakia表示，“欧洲央行过去的记录一向令人称许...但情况正变得越来越关键。”

随着欧洲央行可能开始启动购债计划的时间迫近，加之只有在3月初才有机会供决策者确定相关细节，他们将面临完成谈判并在周四宣布该计划的巨大压力。

央行官员需要决定在多大程度上满足德国央行关于各国自担风险的要求。德国央行要求希腊和意大利等成员国央行承担相关风险，而非由欧洲央行一家承担。欧洲央行总裁德拉吉将于周四1330GMT向媒体讲话。

量化宽松计划持续时间的意义极其重大，但也备受争论，因为德国不喜欢购债提议，尤其是购买任何国家的公债，希望限制购债规模。

**中国放缓加剧全球忧虑**

中国和美国是目前仅有的几个增长率尚可的主要经济体，但中国政府也已暗示担忧增长放缓，周三向银行系统注入逾80亿美元短期贷款。

中国周二发布2014年国内生产总值(GDP)全年同比增速创24年来最低。

中国去年11月降息，为两年来首次，因制造业增长放缓，且地产市场表现低迷，但人行行长周小川周三力图淡化经济面风险。

周小川在达沃斯全球经济论坛表示，总体来看，如果中国经济指标平均表现良好，央行就很难出台专门针对房地产市场的政策。

这样就只有美联储计划在六年来首度将利率升离零水准，尽管通胀可能远低于目标。

旧金山联储总裁威廉姆斯周五对记者表示，“没有必要急于升息，同时我们也希望确定我们在以恰当方式行动，没有落后于形势。”

美国单单在2014年就创造170万个就业岗位，经济年成长率可望达2.6%。

尽管美国会受到全球需求下滑的打击，但美国商品进出口占GDP比例不到25%，相比之下中国则逼近五成，这意味着美国受全球经济的影响相对将较小，因其国内市场规模庞大。(完)

(编译 郑茵/陈宗琦/许娜/龚芳; 审校 张涛/郑茵/李爽)

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