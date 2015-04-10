爱尔兰和希腊救援银行业的巨额资金多数恐难收回--ECB

路透法兰克福4月9日 - 欧洲央行(ECB)周四公布数据显示，爱尔兰救援银行业付出的代价接近一年经济产出的40%，而且多数不太可能收回。

欧洲央行公布的估算包括欧元区国家和英国在2008-2013年支持以银行为主的金融业的直接成本，以及其中有多少资金花在了可能为政府带来收益的资产上。

到2013年底，整个欧元区对银行业的直接支持总计达到区内生产总值(GDP)的5.1%，相当于略超5,000亿欧元(5,370亿美元)，不过各国之间差异较大。

爱尔兰居首，支持金额是GDP的37.3%，其次为希腊和斯洛文尼亚，分别为24.8%和14.2%。

法国、意大利、芬兰、斯洛伐克和爱沙尼亚则几乎没有出资救援银行业。

“各国情况差异非常大，”欧洲央行的研究员Henri Maurer和Patrick Grussenmeyer称。

德国耗费在支援金融企业上面的资金超过该国年产出的10%，和葡萄牙类似；英国则仅有不到7%，低于德国，尽管英国的金融业规模较大。

上述数字不包括因增长放缓和失业上升而给欧洲经济体造成的广泛成本，这些问题把整体欧元区政府债务与GDP之比推高了逾25个百分点。

不过数字未表明那些钜额成本有多少能收回。

这样的消息对爱尔兰和希腊人来说很糟糕，因为仅有三分之一到二分之一的资金是用于购买或能产生收益的资产，其他多半都用于银行资本重整和有毒资产。以爱尔兰来说，可能的总损失相当于GDP的25%；而希腊则相当于经济产出的12.1%。

对照之下，德国、英国和荷兰方面，逾三分之二的金融支持资金都用于收购有用的银行资产。欧洲央行报告指出，这些国家已能收回危机期间耗费的部分资金。

欧洲央行并称，英国也已能够结束贷款担保，那在2009年达到相当于GDP的34%的高峰。然而欧元区仍持续需要提供贷款担保，2013年底金额略低于GDP的5%。

“这暗示欧元区一些金融机构可能继续面临困难。”研究者称。(完)

(编译 王丽鑫/张若琪 审校 张涛)

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