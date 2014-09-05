香港《经济日报》：欧央重手印钞 阻经济长期迷失

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
(9月5日社评)
欧洲央行昨出乎预期，减息兼宣布将启动新一轮量宽。欧央雷霆出手，固因欧洲经济颓势毕呈，更关键是欧洲恐堕流动性陷阱，步向日本式长期迷失，惟有藉印钞打信心战顶住经济。
外界曾料欧央会采拖字诀，因新一轮定向长期再融资操作（TLTRO）将在本月中启动，欧央大可谋定后动，但欧洲经济颓势难拖，上季欧元区经济零增长，其中德国经济收缩、法国增长停滞、意大利更现三底衰退，区内三大龙头皆陷困，亟待欧央施救。
更关键是，欧元区恐堕流动性陷阱，令经济全面「死火」。欧洲国债孳息近日跌至历史低位，如德国10年债息跌穿1厘，欧猪西班牙10年国债孳息竟跌破2.3厘，较美债更低。惟在欧洲企业与民众信心低迷下，纵有低息亦难促银行放贷，企业不敢借贷投资、民众亦不敢贷款消费，令欧洲陷入经济愈差，倒过来加剧衰退重压的恶性循环，纵有超低息亦难回天。
此就如日本翻版，日本实施零利率10多年、10年国债孳息长期低于1厘，惟在企业与民众信心虚怯下，日本经济至今仍无脱离泥淖的起色。欧央为免步日本后尘，惟有尽力大开水喉，除保欧洲超低息，更关键是打信心战，表明欧央有极大决心，不惜大印钞票谷经济，图重振欧洲企业与民众信心，防欧洲陷日式10年又10年的长期迷失。欧央行总裁德拉吉明言，相比欧央出招，各国财政政策与结构改革应对复苏扮演更大角色，惟不少欧元区国家如法、意等经济改革裹足不前、债务仍重，难有余力推积极财政政策振经济，仅由欧央印钞能否令欧洲脱困，尚难乐观。
但可肯定的是，过去对印钞诸多顾忌的欧央，如今亦面对现实，很可能在未来几年亦滥印钞，且日本央行在明年底前仍每月量宽约7万亿日圆，并暗示或加招，反映美国储局纵在下月结束量宽停买债，全球泛滥资金恐仍易增难减。
美国停印钞，欧、日却加码印钞，尤其欧央放水力度远超过往，会否令环球资产泡沫续胀、加添金融市场波动，投资者须密切关注。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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