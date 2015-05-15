欧洲央行总裁德拉吉称不会停止印钞计划 希望此举会促进投资

路透华盛顿5月14日 - 欧洲央行总裁周四表示，该央行不会停止推行其万亿欧元的印钞计划，并对有关量化宽松可能引发物价泡沫的担忧不以为然。

德拉吉在国际货币基金组织(IMF)发表讲话时的明确承诺，表明削减刚实施不久的购债举措可能性不大。

“经济危机爆发后的经济疲弱态势已持续近七年，企业和家庭都对承担风险非常犹豫，”德拉吉表示，“因此我们还需要一些时间才可以宣布取得成功。”IMF总裁拉加德也参加了这次活动。

德拉吉表示，尽管欧洲央行实施每月600亿欧元的购债举措(主要是公债)，提振了资产价格和信心，但还希望这些举措会提振投资和推动物价上涨。

“无论如何，我们将完全按照所宣布的那样执行购债计划，直到通胀形势实现持续性改善，”他说。

德拉吉还回应了量化宽松(QE)会吹起房地产泡沫或打击储蓄的批评意见，淡化了这方面的忧虑。

“目前基本上还没有看到大规模金融失衡的迹象。”

但德拉吉表示，一旦撤出宽松货币政策的时机到来，政策制定者必须要非常小心。因为长期印钞刺激经济可能会使投资者把现金投入各类资产，而在正常时期，这些资产是不太容易卖出去的。

“从过多的流动性政策中退出，必须非常非常小心，”德拉吉在华盛顿的一次演讲后表示。他说，这些政策如果长期实施，它们就会在投资者头脑中越来越“根深蒂固”。(完)

(编译 李爽/王颖；审校 龚芳/戴素萍)

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