欧洲央行总裁德拉吉称不会停止印钞计划 希望此举会促进投资

英国政府料采取干预方案 在退欧后时期刺激工业复兴
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
路透华盛顿5月14日 - 欧洲央行总裁周四表示，该央行不会停止推行其万亿欧元的印钞计划，并对有关量化宽松可能引发物价泡沫的担忧不以为然。
德拉吉在国际货币基金组织(IMF)发表讲话时的明确承诺，表明削减刚实施不久的购债举措可能性不大。
“经济危机爆发后的经济疲弱态势已持续近七年，企业和家庭都对承担风险非常犹豫，”德拉吉表示，“因此我们还需要一些时间才可以宣布取得成功。”IMF总裁拉加德也参加了这次活动。
德拉吉表示，尽管欧洲央行实施每月600亿欧元的购债举措(主要是公债)，提振了资产价格和信心，但还希望这些举措会提振投资和推动物价上涨。
“无论如何，我们将完全按照所宣布的那样执行购债计划，直到通胀形势实现持续性改善，”他说。
德拉吉还回应了量化宽松(QE)会吹起房地产泡沫或打击储蓄的批评意见，淡化了这方面的忧虑。
“目前基本上还没有看到大规模金融失衡的迹象。”
但德拉吉表示，一旦撤出宽松货币政策的时机到来，政策制定者必须要非常小心。因为长期印钞刺激经济可能会使投资者把现金投入各类资产，而在正常时期，这些资产是不太容易卖出去的。
“从过多的流动性政策中退出，必须非常非常小心，”德拉吉在华盛顿的一次演讲后表示。他说，这些政策如果长期实施，它们就会在投资者头脑中越来越“根深蒂固”。(完)
(编译 李爽/王颖；审校 龚芳/戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
路透加拿大卡尔加里1月22日 - 加拿大驻美国大使David MacNaughton周日称，特朗普政府在贸易方面的主要顾虑是美国对墨西哥和中国的贸易逆差，他还称：“我认为加拿大根本不是关注点。”
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。