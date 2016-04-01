欧洲央行可考虑向区内公民发现金来刺激通胀--Nordea Bank

路透伦敦3月31日 - Nordea Bank周四称，如果欧洲央行发现别无他法刺激通胀，则可能向欧元区每位公民发放1,300欧元。

欧洲央行此前一直摒弃发钱的想法，即所谓的“直升机撒钱”。央行首席经济学家表示该做法只是一种理论上的选项。但目前，欧洲央行为了刺激经济并避免通缩，已经透过量化宽松措施花费了大量资金。

“直升机撒钱”最简便的一种做法是央行为政府的刺激方案提供融资。但欧洲央行被禁止这样做，因此Nordea Bank认为，欧洲央行可能会考虑直接向欧元区19国的公民发钱。

“回想几年前，通过量化宽松计划购买公债对欧洲央行而言似乎还不可思议，”Nordea Bank首席固定收益分析师Jan Von Gerich称，“当前环境下央行必须尝试一些新事物。”(完)