重启买债计划弊大於利 欧洲央行选择谨慎行事

路透4月23日电---尽管市场上的呼声越发强烈,但是欧洲央行(ECB)不太可能在短期内再度购买主权国家公债.就算ECB重启操作,公债购买计划的影响料会十分有限,甚至起到反作用.

上周末,欧洲央行政策制定者们忙于四处打消有关买债计划的预期.之前欧洲央行执委科尔仅仅表示该工具仍存在,就引燃了市场的希望.

自从西班牙放宽2012年预算赤字目标之後,该国即承受来自市场的巨大压力,成为欧元区债务危机最新的代罪羔羊.

欧洲央行若是重启公债购买,可能为接近6%的西班牙公债收益率(殖利率)减轻一些压力.如果收益率突破这一门槛,未来有可能涨向7%,人们广泛认为在此水准之上的债务成本将难以为继.

不过,以欧洲央行去年使用这项买债工具的经验来看却是困难重重--意大利公债收益率下跌,但政府却在改革问题上停滞不前.所有的迹象均表明,ECB重新按下证券市场计划(Securities Market Programme,SMP)的按钮,将会令情况变得更糟.

此外,今年稍早时民间债权人在希腊的不愉快经历,也使得这些人对於ECB进入欧元区二线国家公债市场的含意感到焦虑不已.

根据第二轮希腊救援计划,民间债权人承担所持希腊主权债务近75%的损失,事实上使得他们的地位逊於无需承担任何损失的欧洲央行.

重启这一计划恐将导致相关欧元区国家的局势恶化,因揣测随後将进行债务重组的投资者会尽快出脱所持债券.

"目前采用SMP显然是一把双刃剑.即便此举可能带来短期宽慰,将被市场对债权顺位降低的担忧给盖过,"政治风险谘询机构Eurasia Group分析师Mujtaba Rahman说.

即便欧洲官员曾表示,民间部门参与希腊债务重组的事例不会重演,投资者仍担忧,任何欧洲央行购买债券的新举动都将是债务重组的前奏,而债务重组恐导致他们遭遇更多重大损失.

"我认为欧洲央行未来买债举动将被疑云笼罩,因市场将对此举带来的後果保持警界,"一位欧洲资深投资组合经理表示,并称SMP计划"肯定会被削弱."

"若欧洲央行买债计划的下一个接受者也处於全面(援助)计划一事变得清晰明朗,此举也会有副作用,"他说,"因此很重要的是,尤其是西班牙置身全面计划之外."

迄今为止,西班牙一直不愿仿效希腊、葡萄牙和爱尔兰,申请欧盟(EU)/国际货币基金组织(IMF)援助计划,称这一选项并未纳入考量.

浏览欧洲央行购债规模及一些国家公债收益率图表,请点击:(link.reuters.com/nak93s)

**魏德曼反对动用SMP计划**

目前的争辩是理论层面上的--周一数据显示欧洲央行已连续第六周没有购债,内部反对重启购债计划的声浪也越来越高.

德国央行总裁魏德曼上周反对欧洲央行动用SMP计画的想法.魏德曼亦是欧洲央行管委会成员,持强硬立场.

魏德曼在接受路透专访中表示,西班牙应该将其公债收益率飙升当作解决债务问题的刺激动力.

"我们不应该总是一看到某个国家长期利率暂时升破6%,就宣称世界末日来了,"他表示.

据欧元区货币政策消息人士称,上周稍晚欧洲央行在一场餐会中讨论该项债券计画时,魏德曼当场猛烈抨击.

"他相当不高兴,"该消息人士说,并补充称,魏德曼清楚的表明,欧洲央行应先观察最近几月实施的三年期长期再融资操作的影响性.有关SMP讨论在餐会中并无确切的结论.

虽然IMF呼吁欧洲央行降息,并需准备好提供更多公共融资给银行业,但许多欧洲央行决策者站在魏德曼这边,抵抗那些主张欧洲央行应有更多对抗欧元区危机的措施的压力.

欧洲央行总裁德拉吉周五在新闻发布会上表示:"这是个自由的世界,我们注意到了这点,但我想说,(ECB)管理委员会没有讨论IMF的任何建议,至少最近没有."

周一路透调查显示,货币市场交易商中有略超半数认为,欧洲央行将坚持其反对购买更多公债的立场.

欧洲央行决策者表示,去年12月和今年2月进行的两次长期再融资操作(LTRO)帮助化解了去年年底出现的信贷紧缩局面,给欧元区国家赢得了改革的时间.现在责任落到了政府肩上.

欧洲央行执委亚斯穆森在周五IMF会议间隙表示:"我们认为,过去几个月里我们已经通过一系列常规与非常规措施完成了任务."

投资者认为,欧洲央行的LTRO操作起缓冲作用,意味着不到欧元区危机严重恶化的时候,欧洲央行不会重启买债计划.

"我认为由於他们使用LTRO慷慨解囊,所以目前使用SMP计划的门槛将更高."上述欧洲投资组合经理称,"我认为他们的门槛是(收益率)达到7%,无论是哪个二线国家."(完)

--编译 洪曦/肖群英/李婷仪/程琳;审校 张明钧/侯向明

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