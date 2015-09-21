ECB首席经济学家重申必要时央行将“迅速果断”行动--报载

路透苏黎世9月19日 - 欧洲央行(ECB)首席经济学家普雷特接受一份瑞士报纸专访时重申，一旦经济动荡致使需采取行动时，欧洲央行将“迅速且果断”修正其万亿欧元购债计划。

普雷特接受新苏黎世报专访时，为欧洲央行量化宽松等刺激计划辩护，称他们已帮助避开了具破坏力的金融恐慌。

他表示，新兴市场震荡加剧时，欧洲央行仍随时准备修正或扩大计划。该计划为打击潜在通缩循环，目前将买进逾一万亿欧元债券。

“一旦有行动必要，重要的是强调我们的迅速以及我们的果断，”普雷特说。“目前时机未到，但全球经济风险已明显增加。我们已经下修经济预估，万一情势所需，我们希望做好行动准备。”

本月稍早，欧洲央行调降增长及通胀预估，并警告称中国因素可能会再次引发麻烦。欧洲央行总裁德拉吉首度明言，购债计划实行时间可能延长。

尽管扩张性货币政策有其风险，普雷特称欧洲央行相信其行动合宜，部分是因为欧洲央行认为“投机性泡沫“不会很快浮现。

“当前金融稳定的风险有限，”普雷特称；他在2000-2011年间曾经担任比利时央行的理事。

普雷特表示，欧洲央行于2015年初所做的经济预估并未过度乐观。

“9月调降经济预估的幅度并不大，且多与新兴市场修正有关，”他称。“欧元区经济复苏的态势不变。”

普雷特指出，由于各国进行结构性改革且欧陆银行充分整合，到2020年时，欧盟将变得更加强大且能更好地管理危机。

“我们见到欧元区出现令人振奋的迹象，尤其是在西班牙及爱尔兰等国，葡萄牙亦然，”他称。“意大利的改革开始得太晚，但该国目前走在正确的道路上。”

尽管希腊情势仍旧艰难，但他乐观地认为新计划在朝着正确的方向迈进。

对于外界认为欧洲央行的扩张性货币政策是导致瑞郎兑欧元升值的罪魁祸首，普雷特并不以为然。

“欧洲央行在危机期间扛起责任，协助降低了金融市场的不确定性--甚至可以说是避免一场恐慌，”他称。“因此，欧洲央行帮助降低了瑞郎所面临的压力。”(完)